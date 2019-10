L'équipe du corps de cadets 2898 de Sainte-Marie connaît un excellent début de saison

Les biathloniens du corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ont participé récemment à leur première compétition de la saison. Ce premier championnat était de style patrouille, c’est-à-dire qu’il permettait à des équipes de cadets de s’affronter lors d’une compétition alliant le tir à la carabine et la course à pied.

Lors de ce premier événement qui se déroulait au centre de biathlon Myriam-Bédard sur la base militaire de Valcartier, l’équipe féminine de l’unité a ravi la médaille d’argent. L’équipe est composée de Léa-Rose Crépault, Marie-Jeanne Vachon et Zoé Vézina.

L’équipe de biathlon de l’unité (une dizaine de cadets des deux sexes) participe à plusieurs compétitions durant l’hiver, en remplaçant la course par le ski de fond (style patin) et en compétitionnant à la fois en équipe et individuellement. Les cadets ont la chance de s’entrainer au centre de biathlon Myriam-Bédard de Valcartier où l’équipement et les instructeurs leur sont disponibles sans frais.

Zoé Vézina, cadette-caporal-chef et membre de l’équipe de biathlon depuis quelques années, mentionne que le biathlon lui permet de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire plein d’amis, tout en développant une bonne condition physique.

Le corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans cout pour les jeunes.