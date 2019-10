Un début de saison prometteur pour le CNRB

27 nageuses et nageurs du Club de natation régional de Beauce (CNRB) participaient samedi dernier à leur première compétition de la saison à Lévis. Plus de deux cent cinquante nageurs de Chaudière-Appalaches et de Québec étaient inscrits à cette rencontre qui marquait le début d’une nouvelle saison.

Cette importante délégation du CNRB a permis de ramener en Beauce 21 médailles, dont trois d’or. Celles-ci ont été remportées par Marie-Élaine Bougie (100 mètres brasse), Samuelle Thériault (100 mètres papillon) et Émerick Vachon (200 mètres quatre nages).

Pour leur part, Julianne Tremblay, Mathilde Sirois, Maxim Frenette, Philippe Lacasse, Jérémy Dulac et Émile Bergeron sont montés à deux reprises sur le podium alors que Marianne Fortin, Évelyne Lacasse et Julien Réhaume y ont accédé une fois. Même s’ils n’ont pas tous obtenu places d’honneur, tous les nageurs et nageuses présents ont amélioré leurs temps.

Cette rencontre était la première de la saison régulière du CNRB. Elle permettait à plusieurs de préparer le championnat par équipe qui se tiendra en novembre.