Un nouveau directeur technique pour l'Ascalon Saint-Georges

L'Ascalon Saint-Georges est fier d'annoncer la nomination de son nouveau directeur technique, Pierre Vereecke. Ce dernier est entré officiellement en fonction ce lundi 21 octobre dernier.

En plus de son travail au club de soccer de Saint-Georges, il sera également responsable des programmes sport-études et autres interventions en milieu scolaire au niveau du soccer dans la région. Fort d’une grande expérience au Québec, il assurera la pérennité et l’expansion du développement du soccer en Beauce.

Une feuille de route bien remplie

La feuille de route de Pierre Vereecke est bien remplie et celui-ci possède d'ailleurs un bagage technique impressionnant qui profitera assurément au club ainsi qu’aux joueuses et joueurs de soccer beaucerons.



Voici un résumé de son expérience depuis son arrivée au Québec en 2006 :

Directeur technique au club de soccer de Plessisville

Directeur technique au club de soccer Chaudière-Ouest

Directeur technique adjoint à l'Association Régionale de Soccer Québec/Chaudière- Appalaches

Entraîneur-cadre à l'Association Régionale de Soccer Est-du-Québec

Directeur général au club de soccer Chaudière-Ouest

Coordonnateur des sports au Réseau Sports Adultes

Entraîneur au Sport-Études aux Associations Régionales de Soccer Québec et Est-du- Québec

Entraineur d’équipes de niveau AAA

Possesseur d’une licence B Nationale

Directeur de cours et personne-ressource pour les formations de la Fédération de Soccer du Québec et Association Canadienne de Soccer (Licence C).

Rappelons que cette nomination se fait à la suite du départ récent d'Alfred Picariello, qui a passé sept ans au sein de l'organisation. L'ancien directeur technique de l'Ascalon s'était vu offrir la possibilité de poursuivre sa carrière en France et ainsi retrouver sa famille.