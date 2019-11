Le Familiprix de Saint-Joseph toujours en attente d'une victoire

Toujours en quête d'une première victoire cette saison, l'équipe du Familiprix avait deux rencontres au programme cette fin de semaine.

Le Familiprix a reçu la visite des Éperviers de Saint-Charles à l'aréna de Saint-Joseph, le vendredi 8 novembre. Les locaux ont d'ailleurs commencé la partie avec force. Denis Fecteau et Olivier Lafontaine ont marqué deux buts en seulement deux minutes, mais du côté des Éperviers, Philippe Chouinard a rétréci l'écart 2-1 à 7:07.

Les spectateurs ont eu droit à du jeu offensif au deuxième vingt, puisque cinq filets ont été inscrits par les deux équipes. À 3:02 et à 11:04, William Nadeau et Daniel Godbout ont permis à la formation de Saint-Charles de créer l'égalité, puis de prendre l'avance. Xavier Cloutier en avantage numérique et Junior Lessard ont riposté pour les locaux, mais l'avance de 4-3 du Familiprix n'a duré que quelques minutes. En effet, Philippe Chouinard a réalisé son deuxième du match, créant l'égalité à 19:15.

En troisième période, les Éperviers ont pris l'avance pour de bon, grâce à Maxime Cormier qui s'est inscrit au pointage, aidé par Gabriel Bouchard et Steven Goulet à 7:46. Jessy Croteau a par la suite complété un jeu d'Olivier Patry à 19:23, ce qui a confirmé la victoire des Éperviers au compte de 6-4.

Les Éperviers ont pris les devants pour de bon en 3e période par l’entremise de Maxime Cormier qui a complété un jeu de Gabriel Bouchard et Steven Goulet à 7:46. Jessy Croteau a concrétisé la victoire des siens en complétant un jeu d’Olivier Patry à 19:23.

Deuxième défaite

Le lendemain, c'était au tour du Familiprix de se déplacer à l'aréna de Saint-Cyprien, afin d'y affronter l'équipe de Fondations B.A. de Trois-Pistoles.

Lors de la période initiale, Jérôme Thibault a ouvert la marque pour les locaux à 17:40. L'écart s'est ensuite creusé grâce à deux filets inscrits en 10 secondes. Thibault a d'abord complété une manœuvre de Carl Thibault et Charles-Olivier Lévesque à 4:27, puis à 4:37, Carl Thibault a marqué sur des aides de Jérôme Thibault et de Raphaël Santerre. Le Familiprix a bien tenté de remonter la pente avec des buts de Junior Lessard et d'Olivier Lafontaine au troisième vingt, mais ce fut trop peu, trop tard. Le Familiprix a subi une deuxième défaite de 3-2 face à leurs adversaires.

La formation de Saint-Joseph jouera son prochain match à l'aréna de Saint-Charles, le vendredi 15 novembre à 21 h. Le Familiprix y affrontera les Éperviers pour l'occasion.

Congestion dans l’Est

Après six semaines d’activités, Trois-Pistoles domine la section Est avec quatre gains et deux revers en six rencontres pour un total de huit points, soit le même nombre que La Pocatière qui a trois gains, un revers en temps réglementaire et deux défaites en prolongation. Montmagny, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli ont six points chacun.

Dans l’Ouest, Saint-Damien et Sainte-Marie se partagent la tête avec huit points chacun, le Plastique Moore ayant toutefois disputé une rencontre de moins que le Giovannina. Lotbinière et Saint-Charles suivent avec six et cinq points respectivement, alors que Saint-Joseph, qui est toujours à la recherche de son premier point ou de sa première victoire, ferme la marche avec aucun point en six matchs.

Soulignons que Louis-David Bourgault de Montmagny et Charles Dulac-Simard du Plastique Moore trônent en tête des marqueurs avec 5 buts et 8 aides pour 13 points chacun.