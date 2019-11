Football universitaire : un Beauceron à la coupe Uteck

Désormais joueur pour les Axemen de l’université Acadia, William Dallaire affrontera, en compagnie de ses coéquipiers, les Carabins de Montréal lors de la coupe Uteck ce samedi, dès 13 h, à Wolfville. Il s’agit d’une belle occasion pour celui qui en est au début de son parcours universitaire.

Le Beauceron, qui a évolué pour les Condors du cégep Beauce-Appalaches et les Dragons de la Beauce-Etchemin, poursuit ainsi son parcours du côté de l’Atlantique. Peu de joueurs évoluent d’ailleurs à l’extérieur du Québec.

Gravir les échelons un à un

Le joueur des Axemen gravit les échelons un à un chez les receveurs de passe. L'an passé, il était 5e slot back parmi les 18 receveurs sur l'équipe. Il est passé de 5e à 4e, puis 2e à sa position, ce qui lui a valu la chance d'être en uniforme lors du premier match de la saison. La semaine suivante, il a cependant subi une commotion cérébrale qui l'a tenu à l'écart du jeu pour deux semaines. Il n'a pas été en mesure par la suite de retourner sur le terrain.

Il est quand même fier du chemin parcouru et avant même de joindre l'équipe, William se donnait deux ans avant d'être en mesure de jouer régulièrement.

« La compétition est forte et je progresse à chaque semaine », a mentionné le jeune footballeur.

Il donne son 100 % à chacune des pratiques, espérant être en uniforme, mais il aura probablement l'occasion d'être sur le terrain plus régulièrement l'an prochain.

William Dallaire étudie présentement en kinésiologie et continuera en éducation pour avoir son diplôme en enseignement en éducation physique.

Une fiche parfaite pour les Axemen

Quant aux Axemen, ceux-ci ont terminé la saison avec une fiche parfaite de 8-0 et un classement au 4e rang au Canada, tout juste devant les Carabins. Ce classement ne veut toutefois rien dire en séries, sans compter que la conférence Québec est très forte. Les Axemen espèrent causer une surprise, comme l’ont fait l’université de Sherbrooke en saison régulière.

D’un point de vue personnel, William Dallaire aurait bien aimé voir le Rouge et Or s'amener en Nouvelle-Écosse pour y retrouver ses anciens coéquipiers des Condors et tous les Beaucerons de l'équipe, avec qui il a gardé contact et pour qui il voue beaucoup de respect. L'un de ses objectifs est d’ailleurs d'être un jour sur le même terrain que la formation de l’université Laval.