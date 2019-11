Un jeune golfeur de Sainte-Marie reçoit une bourse

Un montant de 81 000 $ en bourses individuelles a été distribué à 30 étudiants-golfeurs se retrouvant parmi les meilleurs jeunes golfeurs et golfeuses âgés de 13 à 18 ans, dans la cadre de la 6e édition du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ. Parmi eux, on retrouve Félix Poulin de Sainte-Marie.

Cette remise de bourses d’excellence académique et de soutien à la réussite académique et sportive a eu lieu le mercredi 13 novembre, lors d'une cérémonie au Club de golf de la Vallée-du-Richelieu.

Le jeune Mariverain s’est vu remettre une bourse de 2000 $. Le montant des bourses individuelles allaient de 2000 à 4000 $.

« Le premier cycle de cinq ans de ce programme de bourses fut vraiment une réussite à tous points de vue. Ensemble, la FAEQ et Golf Québec ont démontré la pertinence et l’importance du soutien financier offert aux nombreux athlètes depuis sa création. L’impact fut immédiat pour les jeunes, autant sur les parcours que sur les bancs d’école. Les performances sur les scènes provinciale, nationale et même internationale sont impressionnantes », a déclaré Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir aider un plus grand nombre d’étudiants-athlètes et de leur remettre plus d’argent aux côtés de Golf Québec encore une fois cette année. », a ajouté Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence.

Mis sur pied en 2014, le Programme de bourses Golf Québec/FAEQ est le résultat du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.

La FAEQ est par ailleurs heureuse d’annoncer que plusieurs donateurs ont accepté de renouveler leur contribution pour les cinq prochaines années soit : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises LTD, Fondation Roland Beaulieu, Groupe Park Avenue, Peacock Family Foundation et Raymond Royer.



De plus, une partie des profits du Défi 808 Bonneville 2019 servira à financer le Programme de bourses Golf Québec/FAEQ. L’événement cycliste de collecte de fonds de la Fondation lui permet de poursuivre sa mission d’appuyer les étudiants-athlètes du Québec par ses programmes de bourses et ses services d’accompagnement.