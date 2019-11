Les Chevaliers de Lévis enregistre une cinquième victoire consécutive

Les Chevaliers de Lévis étaient en action à deux reprises lors de la dernière fin de semaine, les 15 et 17 novembre. Les Lévisiens ont d’ailleurs bien débuté le week-end en enregistrant une cinquième victoire consécutive face aux Grenadiers de Châteauguay.



L’équipe a par ailleurs souligné la Soirée IGA Extra Veilleux et Filles vendredi, à l’aréna de Lévis. Lors de l'avant-match, Daniel Lemieux, directeur du IGA de Lévis, a procédé à la mise au jeu protocolaire du match, en compagnie du président Martial Robert.



Fait à noter, la formation lévisienne étant privée de leurs deux gardiens réguliers, Thomas Couture et Jordan Lambert, c’est le gardien Samuel St-Hilaire qui est venu prêter main-forte aux Chevaliers. Le trio de Lavoie, Hébert et Champagne ont connu un bon match encore une fois. Lors du premier vingt, Elliot Lavoie a inscrit son 16e but à 9:42, après que Julien Hébert lui ait refilé le disque. À 12:36, les visiteurs sont parvenus à égaliser la marque, grâce à Hugo Audette.



Le duo Lavoie-Hébert s’est de nouveau illustré en deuxième période. Elliot Lavoie a réalisé son deuxième filet de la rencontre, sur une aide de Julien Hébert. Les Grenadiers ont cependant riposté, quand Alex Brisson a inscrit un but en avantage numérique, déjouant le gardien des Chevaliers sur une échappée.



Lors de la troisième période, Étienne Boulanger a marqué son premier but dans la Ligue midget AAA en désavantage numérique. Le joueur a réussi à battre le gardien d’un lancer au ras de la glace. À moins de deux minutes de la fin du match, la marque était alors de 3-2. Samuel St-Hilaire, qui en était à son baptême de feu dans la Ligue, a volé un but certain grâce à un arrêt spectaculaire de la mitaine. La partie s’est conclue sur le 11e but de Julien Hébert. Après avoir soutiré le disque au défenseur, celui-ci a marqué dans un filet désert.



Les Chevaliers de Lévis ont donc obtenu un gain de 4-2 aux dépens des Grenadiers de Châteauguay. Le gardien St-Hilaire a bien fait, stoppant 22 des 24 lancers dirigés vers lui. La défensive des représentants de Chaudière-Appalaches s’est également très bien débrouillée, puisque seulement un but a été accordé en désavantage numérique en six tentatives.

Une défaite contre des rivaux de toujours

Les Chevaliers de Lévis recevaient leurs rivaux de toujours, le Blizzard du Séminaire Saint-François, lors de la deuxième rencontre de la fin de semaine qui avait lieu le dimanche 17 novembre.

Les deux équipes se sont échangées un but lors de la période initiale. En avantage numérique, Julien Hébert a repéré Dylan Champagne devant le filet, qui a inscrit son 7e but de la saison. Mais la réplique du Blizzard n’a pas tardée. C'est ainsi qu'une minute et 30 secondes plus tard, Alexis Morin est parvenu à égaler la marque.

Les visiteurs ont également frappé tôt au début du deuxième vingt. Jérémy Simard est parvenu à déjouer Samuel St-Hilaire du côté du bâton, à 1:31. Les Chevaliers ont par la suite profité d’un autre avantage numérique, ce qui a remis le match à égalité. Julien Hébert a réalisé son 12e but de la saison. Pour une deuxième fois, la troupe d’Éric Bélanger ont repris les devants, alors que Jacob Mathieu a décoché un bon tir pour déjouer le gardien adverse.

La rencontre a pris une autre tournure en troisième période, puisque le Blizzard a inscrit trois buts sans réplique. Les buts sont l’œuvre de Michael Montminy, de Jérémie Sainte-Marie et d’Alexis Morin. Les locaux ont bien tenté de revenir dans le match, mais quelques pénalités ont freiné leurs efforts. Le Blizzard s’est sauvé avec une victoire de 5-3.

Les joueurs de l’Albatros du collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup seront les visiteurs des Chevaliers, lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le vendredi 22 novembre.