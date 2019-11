Les équipes de l’Ascalon Saint-Georges s'illustrent en championnat

Le championnat de soccer de la saison hiver 2019-2020 se poursuit et les équipes de l’Ascalon Saint-Georges continuent également de s'illustrer.



Au niveau des catégories U9 à U12, les équipes participent au championnat de la Ligue de développement de l’ARSQ. Cette compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Il n'y a aucun classement ni compilation de résultats dans ce championnat.

Au niveau des équipes U13 à U17, les joueuses et joueurs georgiens continuent à se démarquer dans leurs différents championnats. L’équipe U13F-A d1 Ascalon continue son apprentissage de la division 1 et rivalise déjà avec certaines équipes, dont l’Évolution Lévis avec un score de 0-0 obtenu lors du dernier match joué entre ces deux équipes.

Du côté masculin, la formation U13M-A d2 réalise un bon début de championnat comme en témoigne le résultat de son dernier match face au Phénix des Rivières, soit un gain de 8 à 1.

Enfin, en catégorie U17F-A d1, les Georgiennes ont confirmé leur rôle de leader de la compétition par deux victoires obtenues sans équivoque au compte de 7-0 face au Royal Beauport et de 8-1 aux dépens du Mistral de Jonquière, soit un total de 15 buts inscrits en deux matchs.

À mentionner également, la participation des équipes U11F-A d2 Ascalon, U12F-A d2 Ascalon et U11M-A d2 Ascalon au tournoi Défi de la Capitale dans la région de Québec lors de la dernière fin de semaine, les 24 et 25 novembre. Au niveau des résultats, on soulignera particulièrement l’obtention de la médaille d’argent par que l’équipe U11 féminine. L’Ascalon Saint-Georges félicite l’ensemble des équipes ayant pris part au tournoi pour les résultats obtenus.

Voici plus en détail les résultats obtenus par les différents équipes de l'Ascalon :