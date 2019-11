Les Faucons cadets hockey invaincus en quatre parties

Tout va pour le mieux pour les Faucons cadets hockey de la polyvalente Saint-François, alors que la formation a conservé sa fiche parfaite hier, le mardi 26 novembre.

En effet, les Faucons demeurent invaincus en quatre parties. Ils ont tout d'abord remporté leur partie contre les Éperviers de l’école secondaire La Camaradière par la marque de 4-3.

Par la suite, ils ont balayé le programme double du jeudi 21 novembre. Dans le premier match, les cadets ont remporté le duel par la marque de 7-2 contre Triolet 2 et la deuxième partie s’est terminée par la marque de 7-0.

Les Faucons ont disputé à nouveau un match contre l’équipe Triolet 1 hier. La partie s’est conclue par la marque de 7-3.

Benjamin et juvénile

De plus, les benjamins connaissent un début de saison au-delà des attentes. Malgré deux revers consécutifs, l’équipe a une fiche de quatre victoires et six défaites.

Pour ce qui est de l’équipe juvénile, elle joue présentement pour une fiche de .500, ce qui représente, après huit parties, quatre victoires et quatre défaites.