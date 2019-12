Ce soir, apportez vos peluches au match entre le Cool Fm et les Éperviers de Sorel

Lors des dernières parties, le Cool FM a essuyé de nombreuses défaites. Malgré tout, l’équipe beauceronne souhaite continuer de progresser et remporter cette fin de semaine deux victoires. Ce vendredi au Centre sportif Lacroix-Dutil, ils affrontement les Éperviers de Sorel. La population est invitée ce soir à apporter des toutous afin de les donner. Dimanche après-midi, l’équipe se dirigera vers Laval pour une rencontre avec les Pétroliers.

Rencontre de Sorel

C’est la première fois, que l’équipe de Saint-Georges recevra les Éperviers qui sont présentement au 4e rang de la LNAH avec 13 points en 11 matchs. Du côté de Sorel, les joueurs André Bouvet-Morissette et David Massé seront à surveiller en plus de leurs gardiens, Dugas et Gélinas. L’intensité de Sorel pourrait facilement motiver Bourque, Potvin, Lacroix et Huot du Cool FM. L’organisation croit que les partisans pourront assister à une partie enlevante.

Soirée des toutous

En plus d’être une rencontre intéressante, les spectateurs sont invités à apporter dans le cadre des toutous une peluche et la lancer sur la glace lors du premier but de l’équipe locale. Le club Kiwanis est celui qui gère l’évènement. Ceux-ci seront ensuite redistribués dans les familles de la région. L’organisation remettra également un chèque à l’organisme le Sillion alors qu’une loge a été mise aux enchères et l’entièreté de l’argent sera remis leur sera remise également.

Rencontre avec Laval

Après un jour de congé, le Cool FM prendra la route de Laval dimanche après-midi. Lors de la dernière rencontre, il y avait eu plusieurs jeux de contact entre les deux équipes. N’empêche que leur attaque est redoutable. Les trois meilleurs pointeurs de la LNAH se trouvent chez les Pétroliers : Maxime Macenauer, Sasha Pokulok et François Bouchard. Ils sont également au premier rang de la ligue !

La partie de ce vendredi soir à domicile débute à 20 h.