Les efforts donnent des résultats pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis disputait un match, le vendredi 6 décembre, contre le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. La troupe d'Éric Bélanger a d'ailleurs signé une belle victoire à domicile face à leurs adversaires.

Éric Bélanger a dû cependant faire appel à du renfort, lors de cette rencontre, car quatre joueurs réguliers manquaient à l’appel. Réunis sur le même trio, les joueurs affiliés se sont révélés très menaçants tout au long du match.

En première période, même s'ils ont eu de belles chances de marquer, les joueurs des Chevaliers ont retraité au vestiaire tirant de l’arrière 1-0.

Lors du deuxième vingt, Charles-Étienne Hébert a contourné le filet et glissé la rondelle entre la jambière et le poteau pour marquer son 6e but de la saison. Xavier Labbé, un joueur affilié, en a rajouté quelques minutes plus tard en marquant pour donner l’avance à son équipe. Mais le Rousseau-Royal a répliqué pour égaliser le match à 2-2. Danny Akkouche a réalisé son deuxième but de la rencontre.

La formation lévisienne a toutefois mis le match hors de portée en troisième période, puisque trois buts sans riposte ont été inscrits. Jordan Côté et Antoine Gaudreau ont compté en l’espace de 1:27, alors que Jordan Côté a inscrit son deuxième but du match pour compléter une belle soirée de travail.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont donc conclu la partie en remportant une victoire de 5-2.

Jordan Côté des Chevaliers a été nommée la 1re étoile RDS, alors que le joueur du Rousseau-Royal, Danny Akkouche, a obtenu la 2e. La 3e étoile est revenue à Antoine Gaudreau de l'équipe de Lévis.

La formation de Lévis sera en action dès aujourd'hui, à 14 h, alors que les joueurs rendront visite aux Élites de Jonquière.