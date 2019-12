Une deuxième victoire de suite pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers de Lévis disputaient leur 2e match du Challenge CCM jeudi. Ils ont goûté à la victoire contre les Flyers de Moncton par la marque de 5-1.

En première période, à seulement 2 min 22 s, Nathaniel Aubert a exécuté un beau jeu avec l’aide de Charles-Étienne Hébert et Pier-Olivier Roy. Durant un avantage numérique, Julien Hébert a marqué le deuxième but quelques minutes plus tard. Le gardien des Chevaliers, Jordan Lambert, n’a pas réussi à stopper à 8 h 10 le tir de Yanic Duplessis. Ce fut le seul but de Moncton. Elliot Lavoie a tiré le troisième but de son équipe pour un écart de deux points.

En deuxième période, un seul point s’est ajouté pour les Chevaliers grâce à Dylan Champagne qui a fait dévier le lancer de Pier-Olivier Roy et Julien Hébert.

En début de la troisième période, à 4 : 09, Elliot Lavoie a marqué son deuxième but assisté de Félix Larose. La défensive de l’équipe de Lévis s’est assurée de ne pas laisser l’adversaire reprendre le dessus. Les Lévisiens ont dominé 34 contre 18 au chapitre des lancers.

Les joueurs du match sont :

Elliot Lavoie/Lévis

Coen Strang/Moncton.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain à 18 h face à L’Intrépide de Gatineau. Selon les prédictions, l’équipe de Lévis devrait l’emporter pour participer aux quarts de finale de samedi.