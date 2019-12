Une sixième victoire consécutive pour le Familiprix de Saint-Joseph

Six rencontres étaient au programme au cours de la dernière fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS). Si le Giovannina de Sainte-Marie n'a pu obtenir le dessus face à la formation Fondations B.A. de Trois-Pistoles, tout va pour le mieux pour le Familiprix de Saint-Joseph, qui a ajouté une victoire à sa fiche.

La formation beauceronne a affronté les Éperviers à l'aréna de Saint-Joseph, vendredi soir. À 6:30, Denis Fecteau a ouvert la marque pour les locaux, mais l'équipe de Saint-Charles n'a pas tardé à riposter 31 secondes plus tard. Yannick Paré a créé l’égalité avec son premier but de la saison. Le Familiprix a terminé le premier engagement avec l'avantage d'un but, grâce à Maxime Cliche qui a inscrit un filet à 9:44.

Alors qu'aucun but n'a été marqué au deuxième vingt, l’offensive des deux équipes s’est mise en marche lors de la troisième période, tournant à l’avantage du Familiprix. Guillaume Létourneau a tout d’abord donné les devants 3-1 aux siens sur des aides d’Olivier Lafontaine et Maxime Cliche à 3:34. Les Éperviers ont créé l’égalité par la suite. William Labbé a réalisé un but en désavantage numérique à 8:24, suivi de Gabriel Bouchard qui a complété une manœuvre de Steven Goulet et de Labbé à 11:03.

Saint-Joseph a repris les devants lorsqu'Olivier Lafontaine a inscrit deux filets consécutifs, le premier à 11:40 et le second à 13:18. Patrick Cyr a complété la marque dans un filet désert à 18:16.

Le Familiprix a signé ici une sixième victoire consécutive en disposant des Éperviers de Saint-Charles 6-3, devant une foule de 513 personnes. Olivier Lafontaine (2-2) et Maxime Cliche (1-3) ont par ailleurs mené l’attaque des vainqueurs avec quatre points chacun.

Un gain serré contre le Giovannina

Le dernier match du week-end, présenté dimanche après-midi à l’aréna de Trois-Pistoles, impliquaient les joueurs du Giovannina de Sainte-Marie et ceux des Fondations B.A. de Trois-Pistoles.

Alors qu'il ne restait que 17 secondes à jouer à la période initiale, Charles Bêty a ouvert la marque pour les siens lors d’un avantage numérique. Jimmy Boudreau a ensuite égalé la marque à 3:38 en deuxième période, mais les visiteurs ont répliqué avec deux buts dans les minutes suivantes. Charles Bêty a redonné les devants aux Beaucerons, réalisant son deuxième du match. David Allen s'est aussi illustré avec son premier de la saison à 15:16.

Les locaux ont conclu le deuxième engagement grâce à un filet inscrit par Jean-Philippe Soucy, ce qui a permis à l'équipe de Trois-Pistoles de n'avoir qu'un seul but de retard sur leurs opposants. Le but a été compté alors qu'il ne restait qu'une seconde à jouer.

Le pointage s'est maintenu à 3-2 jusqu’à tard au troisième vingt. C'est alors que Jérôme Thibault a créé l’égalité à la 15e minute. Carl Thibault est l'auteur du but gagnant, lui qui s'est inscrit au pointage à 18:37, sur des aides de Jean-Philippe Soucy et Charles-Olivier Lévesque.

En disposant du Giovannina de Sainte-Marie par la marque de 4-3, la formation des Fondations B.A. a consolidé sa position de tête dans la section Est.

Un classement qui se resserre

Avec cette victoire, Trois-Pistoles compte maintenant 18 points en 11 matchs, ce qui est cinq de plus que Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli. Dans l’Ouest, les Mercenaires de Lotbinière et le Plastique Moore de Saint-Damien dominent ont 14 points chacun, mais les Mercenaires ont cependant deux matchs en main sur leurs adversaires. Le Giovannina et le Familiprix suivent de près avec 12 points et complètent ce classement serré.

Jean-Daniel Gauthier (14-6-20) et Louis-David Bourgault (8-12-20) tous deux du Décor Mercier de Montmagny dominent la colonne des pointeurs, suivis de près par Maxime Cliche du Familiprix et Yannick Boucher du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli avec 18 points chacun.

Prochains matchs

Le jeudi 19 décembre, la formation de Saint-Joseph sera à Saint-Charles pour y affronter les Éperviers à 20 h.

Le lendemain, le Giovannina de Sainte-Marie accueillera le Plastique Moore de Saint-Damien, à 20 h 45, au Centre Caztel. Le samedi 21 décembre, les Mariverains affronteront de nouveau le Plastique Moore, à 19 h 30, dans une rencontre qui se déroulera cette fois à l'aréna J.E. Métivier.

Le Familiprix conclura les rencontres prévues pour la fin de semaine, le dimanche 22 décembre, alors que la formation de Saint-Joseph jouera contre les Mercenaires de Lotbinière à Saint-Gilles. Le match débutera à 15 h.