L'équipe U17F-A d1 Ascalon toujours invaincue en championnat!

Plusieurs équipes de soccer de l'Ascalon Saint-Georges ont disputé leurs derniers matchs de championnat de l'année 2019 avant la trêve hivernale, le samedi 14 décembre. L'équipe U17F-A d1 Ascalon a par ailleurs connu une très belle performance et demeure toujours invaincue en championnat.

La formation U17F Ascalon, qui évolue en championnat d1 (niveau AA), n'a ainsi connu que des victoires sur l’ensemble des huit matchs joués. Les Georgiennes dominent actuellement leur championnat en occupant la 1re position depuis le début, et ce, avec des avances confortables sur la seconde et troisième position. L’équipe a également la meilleure fiche offensive et défensive avec 40 buts inscrits pour seulement 11 buts concédés, Janie Larivière étant même la meilleure buteuse de la ligue à ce moment de la compétition avec 11 filets à son actif.

Les derniers matchs joués ce samedi se sont conclus sur des gains de 4-0 face aux Diables Rouges de la Haute Saint-Charles et de 2-1 face au Kodiak de Charlesbourg.

Xavier Bouhy, l’entraîneur de la formation, est plus que satisfait du travail effectué par ses protégées :

« Cette performance est le fruit du travail de joueuses passionnées de soccer, un travail réalisé ensemble depuis plusieurs saisons, de U12 à U17. C’est un vrai privilège de les encadrer chaque semaine. L’attitude positive et la concentration dont font preuve les joueuses sur chacun des matchs joués sont les points de départ des succès obtenus. L’application, le respect des consignes et stratégies de jeu, les efforts mis en œuvre pour conserver le ballon en équipe et pour jouer intelligemment tout en s’amusant sont les clés de nos victoires. »

U13 à U17

Au niveau des équipes plus âgées (U13 à U17), les résultats obtenus par les équipes georgiennes démontrent également le bon travail effectué semaine après semaine.

En catégorie U13 féminin, l’équipe expérimente cet hiver le niveau division 1 (ou niveau AA) du soccer compétitif et présente une fiche de deux matchs nuls et de trois défaites sur les cinq matchs joués. Le dernier match s’est soldé avec une défaite par 3-0 face à l’Olympique CRSA.

Chez les garçons U13, qui évoluent en division 2, les résultats soufflent le chaud et le froid, puisqu’avec huit matchs disputés en championnat, l’équipe a obtenu quatre victoires pour quatre défaites, avec notamment un difficile revers de 8-1 face à la formation de l’Évolution Lévis et une victoire 4-2 au dépend de Chaudière-Ouest.

Voici les résultats plus en détail :

U-13 F-A Ascalon Saint-Georges U13F-A d1 vs Olympique CRSA : 0 - 3

U-13 M-A Ascalon Saint-Georges U13M-A d2 vs Chaudière Ouest : 4 - 2

Lucas Roy (2), Mathieu Lavoie, Élie Leclerc

Lucas Roy (2), Mathieu Lavoie, Élie Leclerc Ascalon Saint-Georges U13M-A d2 vs Évolution Lévis : 1 - 8

Samuel Brouard

Samuel Brouard U-17 F-A Ascalon Saint-Georges U17F-A d1 vs HSC Diables Rouges : 4 - 0

Meagan Gagné, Rosemary Roy, Megan Rodrigue, Marianne Smith

Meagan Gagné, Rosemary Roy, Megan Rodrigue, Marianne Smith Ascalon Saint-Georges U17F-A d1 vs Kodiak Charlesbourg : 2 - 1

Janie Larivière, Meagan Gagné

Les équipes seront de nouveau en action à compter du samedi 11 janvier 2020. Rappelons qu'en Ligue de développement de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), la compétition est axée uniquement sur le développement des aptitudes de jeu. Aucun classement, ni compilation de résultats ne sont opérés.

L’équipe technique de l’Ascalon Saint-Georges en profite pour féliciter l’ensemble des joueuses, joueurs et éducateurs U9 à U12 pour le travail, les progrès et les apprentissages réalisés durant cette première partie de la saison.