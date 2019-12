Le Cool FM se prépare à un autre affrontement contre les Pétroliers du Nord

Après avoir remporté deux de leurs trois dernières rencontres, le Cool FM de Saint-Georges tentera de poursuivre sur sa bonne lancée, alors que deux parties sont prévues cette fin de semaine contre les Éperviers de Sorel-Tracy et les Pétroliers du Nord.

Après avoir connu un début de saison plutôt difficile, la formation de Saint-Georges remonte peu à peu la pente dans le classement général de la LNAH. À l’issue des deux rencontres qui seront disputées cette fin de semaine, le Cool FM aura compléter la première moitié du calendrier régulier.

Une rencontre contre Sorel-Tracy



Ce soir, la troupe de Serge Forcier rendra visite aux Éperviers. L’équipe fera face à un défi intéressant, puisqu’il y a longtemps que celle-ci n’a pas remporté de victoire au Colisée Cardin.

Le Cool FM peuvent heureusement compter sur Yannick Tifu, qui a 24 points jusqu’ici et un différentiel de +7, de même que sur Keven Cloutier, qui est à 17 points. Marc-Olivier D’Amour, Kevin Veilleux et Mathieu Nadeau sont également en grande forme. Côté robustesse, Dave Hamel et David Lacroix seront sur la glace.

Les joueurs devront toutefois surveiller leurs vis-à-vis de Sorel-Tracy, dont André Bouvet-Morissette, Thomas Beauregard et le redoutable David Massé. Le gardien Marc-Antoine Gélinas est également fumant par les temps qui courent.

Les Pétroliers en visite au Centre sportif Lacroix-Dutil

Les Pétroliers du Nord, qui se retrouvent premiers au classement, seront les visiteurs demain soir au Centre sportif Lacroix-Dutil. Ce sera un troisième match en trois semaines pour les deux équipes. Si le Cool FM est ressorti vainqueur lors des deux derniers affrontements, les rencontres se sont révélées intenses au niveau de la robustesse.

La semaine dernière, quatre combats ont éclaté dans les sept premières secondes de jeu et des mises en échec ont été distribuées de part et d’autre, la formation de Saint-Georges ne s’étant pas laissée impressionner par les Pétroliers.

Les unités spéciales s’avèrent cependant la clé contre Laval, car si les Pétroliers sont redoutables en avantage numérique, ils sont aussi très indisciplinés. Le Cool FM pourrait également réserver des surprises en ce qui concerne l’alignement.

Objectif 1500!



Le Cool FM souhaite accueillir 1500 partisans ou plus pour la rencontre de vendredi soir. Si l’objectif est atteint, l’équipe fera tirer 10 paires de billets sur sa page Facebook! Il vous suffit de prendre une photo de votre billet et de la publier lors du concours de la semaine prochaine.

Ceux qui sont sur Facebook ont pu voir également l’invitation d’Hubert Poulin au match. Venez en grand nombre voir celui qui fêtera son anniversaire vendredi!