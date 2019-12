Première grande finale en Coupe du Monde pour Éliot Grondin

Le planchiste, Éliot Grondin se trouve actuellement à la Coupe du monde à Cervinia en Italie. Hier, les qualifications devaient avoir lieu, mais dame nature en a décidé autrement obligeant les organisateurs de les annuler pour s’assurer de la sécurité des athlètes.

Ainsi, pour déterminer l’ordre des 48 hommes et les 24 femmes, ils se sont basés sur le cumulatif des points Fis et les points de Coupe du monde. Se classant en 12e position, le jeune Grondin a obtenu son laissez-passer pour la compétition d’aujourd’hui. Le format de course était de six coureurs par vagues, dont les 3trois premiers passaient à la vague suivante.

Éliot a terminé premier en 1/8 de finale, 3e en ¼ de finale, 2e en demi-finale, ce qui lui a permis de participer à sa première grande finale en Coupe du Monde dans sa jeune carrière, dont il a tenu la 4e position une bonne partie du parcours pour finalement finir 6e.

Il est actuellement le meilleur Canadien et meilleur Nord-Américain encore une fois. De plus, il garde sa 5e place au cumulatif de la Coupe du monde.