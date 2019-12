Le Famili-Prix de Saint-Joseph et le Giovannina s'inclinent en deux parties

La Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light avait un calendrier chargé de huit rencontres, dont quatre qui concernaient le Famili-Prix de Saint-Joseph et le Giovannina de Sainte-Marie. Malheureusement, aucune victoire pour les deux équipes qui se sont inclinées devant leurs adversaires.

Le jeudi 19 décembre à l’aréna de Saint-Charles, un tour du chapeau de William Nadeau a permis aux Éperviers de signer un gain de 6-2 sur le Famili-Prix de Saint-Joseph, mettant ainsi un terme à la série de six victoires consécutives des Joselois.

Le Plastique Moore s’impose en prolongation

Le vendredi 20 décembre, au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina recevait le Plastique Moore de Saint-Damien qui est reparti avec la victoire en prolongation. La marque finale était de 5-4 pour les visiteurs.

La fusillade sourit au Plastique Moore

Le samedi 21 décembre, l’équipe de Sainte-Marie affrontait de nouveau le Plastique Moore à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien. Les gardiens Jean-Philippe Fecteau et Alexandre Gingras ont brillé de tous leurs feux, le Plastique Moore a eu raison du Giovannina de Sainte-Marie pour une deuxième fois en 24 heures, cette fois-ci par la marque de 3-2 en fusillade.

Festival offensif dans Lotbinière

Dimanche après-midi, l’aréna de Saint-Gilles recevait la partie entre le Famili-Prix de Saint-Joseph et les Mercenaires de Lotbinière. Pas moins de 11 buts ont été marqués par les équipes. Malheureusement, pour l’équipe joseloise, les locaux ont remporté la victoire 6-5.

Classement et statistiques

L’équipe de Trois-Pistoles reste à la tête du classement de la LHCS avec une fiche de dix gains et trois revers pour 20 points. Les deux équipes qui suivent sont celles de Décor Merci et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. La Pocatière et Saint-Pascal ferment la marche avec 12 et 10 points.

Le Plastique Moore a pris la tête de la section ouest avec une fiche de 9 gains et 5 revers pour 18 points, suivis par les Bellechassois, les Mercenaires, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Charles.