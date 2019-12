Deux nouvelles ceintures noires

Deux élèves du Club de Taekwondo de Sainte-Marie ont réussi leur examen et ont reçu leur ceinture noire au Centre Caztel de Ste-Marie, tout juste avant Noël.

Une belle récompense pour Anne Dallaire et Carl Audet, que l'on aperçoit au centre de la photo, qui ont passé avec force et persévérance toutes les étapes pour s'y rendre. « Il s'agit d'un examen qui exige plusieurs années d'entraînement et ils ont de quoi être très fiers », a mentionné Maître Mario Giguère que l'on voit à droite de la photo en compagnie des deux élèves et de Guimond Bosa.