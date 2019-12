Le Cool FM termine l’année 2019 sur une bonne note!

Le club de hockey du Cool FM a terminé l’année 2019 en affrontant à deux reprises l’Assurancia de Thetford. Si la formation beauceronne s’est inclinée vendredi soir, la troupe de Serge Forcier a su tenir tête à ses rivaux de l’Amiante lors de la deuxième rencontre.

Lors du match de vendredi qui avait lieu à Thetford, le Cool FM a dû s’avouer vaincu en tirs de barrage face à l'Assurancia.

Tout roule pour le Cool FM au premier engagement, alors que Keven Cloutier a ouvert la marque pour les siens à 12:38, sur des aides de Yannick Tifu et de Simon Demers. L’Assurancia n’a cependant pas tardé à créer l’égalité, alors que la passe d’Alexandre Giroux a été malheureusement redirigée dans le filet par un défenseur du Cool.

L’Assurancia a eu l’avantage au deuxième vingt, grâce à un but de Frédéric Roy, qui a faufilé la rondelle derrière Adam Russo. Éric Bertrand et Hugo Carpentier ont obtenu des aides.

Au troisième vingt, les deux équipes font preuve d’indiscipline, alors que six punitions ont été décernées à Saint-Georges contre quatre pour Thetford. Mais le Cool FM est parvenu à tenir bon et à trouver le moyen de créer l’égalité. Après que le tir de Yannick Tifu ait touché la barre horizontale, Keven Cloutier a récupéré le retour et réussi à pousser le disque derrière Étienne Marcoux. La marque était alors de 2-2.

En prolongation, la victoire pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Si le Cool FM a su résister à un court avantage numérique de Thetford, l’Assurancia a toutefois remporté la rencontre en tirs de barrage avec un gain de 3-2.

Le Cool FM revient en force

Malgré cette défaite, Saint-Georges a su revenir en force dès le lendemain soir, alors que la formation accueillait les joueurs de l’Assurancia au Centre sportif Lacroix-Dutil. Le septième joueur y est peut-être pour quelque chose, puisque l’aréna a accueilli une impressionnante - et bruyante - foule de 1749 partisans.

En début de match, c’est le Cool FM qui s’est inscrit en premier au pointage, grâce à un but marqué par Étienne Archambault. Le joueur, qui avait été laissé seul dans l’enclave après que Jonathan Ferland ait attiré tous les joueurs de Thetford sur lui, a battu Philippe Cadorette dans le haut du filet.

Deux combats sont survenus par la suite. Alexandre Tremblay et Marc-Olivier D’Amour ont d’abord laissé tomber les gants. Hubert Poulin et Thomas Bellemare se sont aussi affrontés dans un court duel.

À la fin du tiers, Éric Bertrand a fait bouger les cordages à 17:34. Le joueur a profité d’un rebond favorable pour soulever le disque par-dessus l’homme masqué du Cool FM, Adam Russo. Après 20 minutes de jeu, le pointage était de 1-1.

Le deuxième engagement s’est déroulé rapidement, mais en fin de période, l’attaque beauceronne s’est de nouveau illustrée. À 16:01, Anthony Verret réussit à battre le gardien adverse d’un tir parfait du côté de la mitaine, après une remise de Kevin Veilleux. Étienne Archambault a ensuite réalisé son deuxième but de la rencontre à 17:50, sur des aides de Mathieu Nadeau et d’Olivier Dallaire. La période s’est terminée par la marque de 3-1 en faveur du Cool FM et la formation avait déjà distribué 25 mises en échec.

Depuis le début de la saison, la troisième période est toujours déterminante pour le Cool FM, mais l’équipe a coupé l’herbe sous le pied de leurs vis-à-vis. Étienne Archambault a complété un tour du chapeau à 1:59, en déjouant le gardien dans le bas du filet. Le reste de la rencontre s’est jouée de façon plutôt intense. L’équipe de Serge Forcier est parvenue à neutraliser l’Assurancia, malgré trois avantages numériques consécutifs. Adam Russo a également tenu le fort pour les siens en arrêtant tout ce qui bougeait.

En fin de match, Christophe Losier s’en est pris sournoisement à Simon Demers, puis à Olivier Dallaire. Saint-Georges a tiré profit de l’indiscipline de Losier. La soirée se conclut ainsi sur un but de Jonathan Ferland, qui a réalisé son quatrième filet de la saison sur une passe de Mathieu Nadeau.

Dans une victoire de 5-1 face à la formation de Bobby Baril, le Cool FM a amassé 3 points sur une possibilité de 4.

Les étoiles du match ont été décernées à trois joueurs de Saint-Georges, grâce à leurs performances :

1- Étienne Archambault STG (3b)

2- Adam Russo STG (eff. 0.971)

3- Mathieu Nadeau STG (3p)

L’année 2020 débutera avec une visite à Laval, le vendredi 3 janvier, pour se poursuivre avec une rencontre contre les 3L, qui viendront au Centre sportif Lacroix-Dutil, le samedi 4 janvier.