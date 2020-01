Après avoir bien terminé l’année 2019, le Cool FM est fin prêt à entamer la nouvelle année. La formation débutera d’ailleurs 2020 en recevant les 3L de Rivière-du-Loup, ce samedi 4 janvier.

Mais avant la rencontre prévue contre les 3L, la troupe de Serge Forcier se rendra au Colisée de Laval, demain soir, pour y affronter les Pétroliers du Nord. Ce match sera l’avant-dernier duel entre les deux formations, le dernier aura lieu un peu plus tard en janvier.

Ayant battu les Pétroliers trois fois de suite, le Cool FM a connu du succès jusqu’ici contre l’équipe de Pierre Pelletier. Mais l’attaque de Laval ne ralentit pas dernièrement avec un avantage numérique de 33 % et le gardien Francis Leclerc connaît une très bonne saison également. Le Cool FM semble toutefois avoir son numéro, ce qui est de bon augure.

Un match important ce samedi

En ce qui concerne la rencontre de samedi contre les 3L, une victoire permettrait au Cool FM de se rapprocher d’une place plus haute dans le classement général.

Les 3L a connu une saison ponctuée de hauts et de bas, mais l’équipe va plutôt bien depuis le retour en force de Marc-André Tourigny. Du côté du Cool FM, Étienne Archambault et Marc-Olivier D’Amour ont réalisé des tours du chapeau lors des deux derniers matchs à domicile. Le gardien Adam Russo connaît pour sa part ses meilleurs moments de la saison, lui qui a récolté la première étoile de la semaine durant la dernière fin de semaine d'activités.

Fait intéressant, le Cool FM n’a pas perdu par un écart de plus d’un but depuis le 22 novembre, si si on ne tient pas compte des buts inscrits dans un filet désert. Et depuis que Serge Forcier est à la barre de la formation beauceronne, les résultats des parties ont toujours été serrés.

Rappelons que la rencontre de samedi qui opposera le Cool FM et les 3L se déroulera su Centre sportif Lacroix-Dutil et débutera à 20 h. En janvier, les deux équipes se verront à quatre reprises.