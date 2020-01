Des médailles pour sept patineuses du CPA Saint-Georges

Dans le cadre de la compétition Invitation Thetford 2020, qui se déroulait du 3 au 5 janvier, sept patineuses du Club de patinage (CPA) Saint-Georges ont remporté une médaille dans leur catégorie respective.

Dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans, Amélie Létourneau a mérité la médaille d'or. Laury Bougie et Élody Bougie se sont également illustrées en remportant respectivement la médaille d'argent et la médaille d'or dans les catégories Star 4 plus de 13 ans et Star 4 moins de 13 ans.

Marie-Maxim Bernard a mis la main sur la médaille d'or dans la catégorie Sans limites moins de 8 ans, alors que dans la catégorie Juvénile moins de 14 ans, Noémie Groleau a obtenu la médaille de bronze.

Sarah-Michèle Morin et Léa Fortin se sont aussi démarquées en gagnant chacune la médaille de bronze dans les catégories Star 10 et Star 5 plus de 13 ans.

Le CPA Saint-Georges félicite ses patineuses pour leurs performances.