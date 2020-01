Les Chevaliers de Lévis tiennent bon face aux Lions du Lac Saint-Louis

Les Chevaliers de Lévis recevaient la visite des Lions du Lac Saint-Louis, le vendredi 10 janvier. Lors de cette rencontre, les Lévisiens ont tenu bon face à la formation du Lac Saint-Louis pour repartir finalement avec la victoire.

L’équipe de Lévis a pris l’avantage dès la première période, alors que deux buts ont été inscrits. À 8:25, Jérôme Nadeau a tout d’abord fait dévier le tir de Pier-Olivier Roy à la suite d’un avantage numérique. Vers la fin du premier tiers, Jacob Mathieu a également réussi à déjouer le gardien des Lions avec un tir précis du côté du bâton, à 18:39.

Les Lévisiens ont poursuivi sur leur lancée au deuxième vingt, grâce à Nathan Morin qui s’est illustré en complétant une passe de Jonathan Fauchon. C’est alors que les Lions ont répliqué à 9:23, quand Christopher Duclair a logé la rondelle derrière Thomas Couture lors d’un surnombre. Quelques minutes plus tard, Jordan Côté des Chevaliers est parvenu à redonner une avance de trois buts à son équipe, à 11:32. Étienne Boulanger et Jacob Mathieu ont obtenu des aides. La marque est par la suite montée à 5-1 en faveur de la formation de Lévis, lorsque Dylan Champagne a inscrit son 9e filet de la saison dans une descente à 2 contre 1. Malgré tout, les visiteurs n’ont pas abandonné la partie aussi facilement. Ceux-ci ont inscrit deux autres buts en l’espace de 1:40. Peter Amanatidis et Adam Cardona en sont les auteurs.

Un troisième but sans réplique a été réalisé par la formation du Lac Saint-Louis, à 3:14 de la troisième période. L'équipe a par la suite raté la chance d'égaliser la marque lors d'un avantage numérique. L’entraîneur des Lions a par la suite retiré son gardien en faveur d’un 6e attaquant, mais la défensive des représentants de Chaudière-Appalaches veillait au grain. Les adversaires des Chevaliers se sont rapprochés de la victoire sans l’obtenir et la troupe d’Éric Bélanger a conclu la partie par un gain de 5-4.

Les étoiles RDS ont été décernées à Nathan Morin des Chevaliers (1re étoile), Peter Amanatidis des Lions (2e étoile) et Jordan Côté des Chevaliers (3e étoile).

Lors de leur prochaine rencontre, les Chevaliers se retrouveront du côté de Saint-Eustache pour y affronter les Vikings, le dimanche 12 janvier.