Le club de snowboard cross du Mont-Orignal procède à des changements

Le club de snowboard cross du Mont-Orignal a récemment apporté quelques modifications au niveau de son organisation. En plus de changer d’appellation, le club a également décidé de modifier sa structure administrative.

Sous la nouvelle appellation MOX M2 | BOARDSHOP, le club sera désormais géré par un conseil d’administration formé de quatre parents d’athlètes et d’un entraîneur. L’objectif de cette restructuration administrative vise à diminuer entre autres les coûts pour les athlètes et de les aider à mieux propulser leur développement.



« De cette manière, on trouvait qu'on était capable de prendre des décisions qui étaient davantage centrées sur les besoins de nos athlètes », a ajouté la présidente du club de snowboard cross du Mont-Orignal, Véronique Lessard.

Former l’élite en snowboard cross

MOX M2 | BOARDSHOP regroupe environ 30 athlètes qui proviennent de partout au Québec et certains d’autres provinces comme l’Ontario et la Nouvelle-Écosse. Les athlètes évoluent sur les circuits provincial et nord-américain, comme en Coupe Québec, en NorAM, mais aussi en coupe du monde.

Le club se démarque par la qualité de ses entraîneurs qui proviennent de partout au Québec et qui se rendent au Mont-Orignal pour transmettre leurs connaissances et leur expérience en course pour former l’élite en snowboard cross.

Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’ancienne planchiste Anne Gagné, de même que Jonathan Poulin, qui sont tous deux de Lac-Etchemin. Nikolas Desmarais, Rosemarie Tanguay, Fabrice Robert, Maud Robinet-Pigeon et Indrick Trahan font aussi partie de cette équipe d’entraîneurs de haut niveau.

Compétitions à venir

Le Mont-Orignal accueille à chaque année un événement d’envergure pour une course de niveau nord-américaine, où des athlètes de différentes provinces et pays descendent pour rivaliser contre les meilleurs compétiteurs en snowboard cross. Certains de ces athlètes coursent également en coupe du monde. Cette année, la compétition se déroulera du 11 au 13 mars et se poursuivra avec le circuit provincial du 13 au 15 mars.

D’autres compétitions sont également à venir au cours des prochains jours. Au niveau provincial, la Coupe Québec se tiendra entre autres à Bromont, du 17 au 19 janvier. Par la suite, Tristan Bell participera aux Jeux olympiques de la jeunesse en Suisse, du 18 au 23 janvier, alors qu’Anthony Gervais-Marcoux et Éliot Grondin prendront part à une coupe du monde à Big White en Colombie-Britannique, du 21 au 27 janvier. Cette compétition sera suivie d’une course NorAM au même endroit avec plusieurs athlètes du club.

Partenaires

Mentionnons que le club peut compter sur le soutien de précieux partenaires pour les épauler dans le développement des athlètes, soit la boutique M2 Boardshop de Saint-Georges, le Mont-Orignal, le Tournoi de golf l’Omnium de Marie-Michèle Gagnon, Claude Gagné et Fred Gagné Construction de Lac-Etchemin, l’entreprise Rotobec de Sainte-Justine, HKD Snowmakers et l’entreprise Attraction de Lac-Drolet.

Athlètes du club



Voici les athlètes qui s’alignent avec le club MOX M2 | BOARDSHOP cette année :

Noah Gilbert de Saint-René, Laurie Gilbert de Saint-René, Tristan Gagnon de Saint-Georges, Victor Pouliot de Québec, Jacob Lebel de Sainte-Marie, Olivier Gagner de Lac-Etchemin, Billie Tremblay de Québec, Arianne Gallant de Saint-Lambert-de-Lauzon, Marc-Antoine Poulin de Lac-Etchemin, Benjamin Jacques et Théo Jacques de Lac-Drolet, William Couture de Saint-Georges, Arnaud Denis et Maxence Denis de Saint-Rédempteur, Simon Renault de Québec, Éliot Allard-Roy de Montréal, Alexis Morin de Saint-Georges, Fanny Girardin Saint-Basile-le-Grand, Audrey McManiman de Saint-Ambroise-de-Kildare, Liam Moffat de Nouvelle-Écosse, Bryce Brennan d’Ontario, Juno Turenne de Montréal, Tristan Bell de Gatineau, Sabrina Gignac de Lévis, Jules Allard-Roy de Montréal, Anthony Gervais-Marcoux de Saint-Apollinaire.