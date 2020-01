La Tournée des soirées de films de chasse et pêche s'amène du côté de Saint-Éphrem

Le Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem sera l'hôte de la 26e Tournée des soirées de films de chasse et pêche qui aura lieu le vendredi 24 janvier à 19 h 00. Cet événement est organisé par les productions TFCP, en collaboration avec Saint-Éphrem en action.

La tournée sera cette année des plus attrayantes et divertissantes, et ce, grâce à de nombreux partenaires. De l'action sera au rendez-vous également avec plus de 3 000 $ remis en prix le soir de l’événement.

Les organisateurs attendent la population en grand nombre avec la présentation de films spectaculaires. Cette soirée donnera lieu à des scènes à couper le souffle, de l’émotion et de l’humour, en compagnie de passionnés de la chasse et de la pêche qui vous feront apprécier cette cuvée 2020. Des scènes seront également à ne pas manquer, dont l'une avec Jason Tremblay-Morneau ou encore une scène remplie d’émotions avec des jeunes de la relève qui récoltent leur premier orignal trophée.

Points de vente pour l’achat des billets

Voici les différents points de vente pour acheter des billets :

Dépanneur L’essentiel à Saint-Éphrem;

Boutique Le Montagnard à Saint-Georges;

Boutique Chasse et pêche à Thetford;

Accomodation chez Rose à Saint-Martin;

Dépanneur Lagueux à Saint-Georges Ouest;

Et auprès des organisateurs.

Il est à noter que les jeunes de 12 ans et moins sont admis gratuitement, s'ils sont accompagnés d’un adulte.

Pour information, appelez au 418 957-6284 ou au 418 222-7139.