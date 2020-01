Le Garaga de Saint-Georges et les Rapides 1 de Beauce-Nord ont livré une belle bataille tout au long de la première fin de semaine du 49e Tournoi provincial de hockey bantam Centre Hi-Fi. Un dernier duel a eu lieu entre les deux équipes, dimanche midi au Centre sportif Lacroix-Dutil, qui devait ainsi déterminer qui irait en finale dans la catégorie B.

Alors qu'au premier vingt, aucune des deux formations ne s'est inscrite au pointage, il en fut autrement lors de la deuxième période. Le Garaga a marqué trois buts sans réplique. Les buteurs sont Charles-Éric Paquet, qui s'est illustré à deux reprises, ainsi qu'Antonin Poulin.

Au début de la troisième période, Mathis Rhéaume et Adam Roy en ont profité pour inscrire deux filets à 3:50 et 4:18, mais Saint-Georges a par la suite scellé le sort des Rapides 1. Charles-Éric Paquet a réalisé son troisième filet du match, réussissant du même coup un tour du chapeau, et à 11:59, Alexis Gagnon est aussi parvenu à déjouer le gardien adverse. Le Garaga est ainsi passé en finale grâce à une victoire de 5-2.

Rappelons que ce sont ces deux formations qui ont disputé le match d'ouverture officielle, le vendredi 17 janvier. La marque finale avait été de 5-2 en faveur des Rapides 1.

Garaga vs Turmel en finale

En finale, les spectateurs ont eu droit à un affrontement entre le Garaga de Saint-Georges et le Turmel de Lac-Mégantic, qui avait remporté une victoire de 4-1 plutôt dans la journée contre les Sénateurs 2 de Bellechasse.

Les deux équipes ont livré un match serré, et ce n'est qu'à la troisième période que le Turmel a ouvert la marque par l'intermédiaire d'Émile Aubin-Lalonde. La fébrilité se faisait d'ailleurs sentir entre les murs du centre sportif. Le Garaga a créé l'égalité, quand Thomas Fortier a inscrit un filet à 2:04. Le reste de la rencontre s'est écoulé sans autre but, Saint-Georges et Lac-Mégantic se sont donc rendus en prolongation.

À 6:02, Émile Aubin-Lalonde a mis fin aux espoirs du Garaga d'être champion de sa catégorie, en concrétisant une victoire de 2-1 face à leurs rivaux beaucerons.

Deuxième fin de semaine d'activités

Lors de la fin de semaine du 24 au 26 janvier, le tournoi se poursuivra, mettant cette fois en vedette des équipes des classes A et Cadet D2 IR. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs à compter de vendredi prochain, dès 10 h.

À lire également :

La 49e année du tournoi provincial de hockey Bantam Centre Hi-FI St-Georges