Judo Beauce LESVA revient avec 6 médailles provinciales

L’équipe de Judo Beauce LESVA a présenté 10 athlètes à la Coupe Gadbois de Montréal en fin de semaine dernière (18-19 janvier). Six judokas sont montés sur le podium. La Coupe Gadbois fait partie du circuit provincial de judo.

Chez les U12, Landon Lessard et Alex Michaud ont tous les deux remporté l’argent dans leur catégorie respective. Six élèves athlètes du Sport-Études Judo de Saint-Georges participaient à cette compétition provinciale. Parmi eux, Gabrielle Bernier a mis la main sur sa première médaille en récoltant l’argent. Alex Vachon a aussi répété cet exploit en revenant avec une médaille d’argent au cou. Nathan Morin s’est glissé à la 5e place chez les U14 et Sacha Cliche, 9e chez les U16.

Dès le début du tournoi en raison d’un virus, Samuel Lespérance et Alexis Roy ont dû déclarer forfait. Notons la performance de Léah Michaud, une nouvelle admise au programme Sport-Études en 2020-2021. Léah a laissé sa marque cette fin de semaine en décrochant elle aussi l’argent dans sa catégorie.

De Beauceville, Charline Bourque a raflé une nouvelle fois l’or et maintient donc le cap sur la première place au classement provincial chez les U14 féminin (-52 kg).