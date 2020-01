Les Titans font la conquête de leur première bannière de champions en basketball

Les Titans de 3e et de 4e année de l’école Vision Beauce ont participé aux Championnats de basketball du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), qui se déroulaient le dimanche 19 janvier, à l’école des Bocages de Saint-Augustin. Leurs performances leur a permis notamment de remporter une première bannière de champions dans cette discipline.

Les jeunes basketteurs de 3e année ont d'abord affronté en demi-finale du championnat une équipe ayant connu beaucoup de succès cette année, soit l’école Ruisselet. Après le premier quart, les Titans tiraient de l’arrière, mais les joueurs n’ont jamais abandonné. L’équipe beauceronne a gagné la rencontre par la marque de 23-14, résultat qui lui a permis de passer en grande finale.

Lors de celle-ci, un défi attendait les élèves, puisque l’équipe adverse n’était composée que de joueurs de 4e année! La formation des Titans se sont battus jusqu’à la dernière minute, mais sont finalement repartis avec la médaille d’argent.

À leur première saison de basketball à vie, les joueurs de 3e année ont grandement progressé durant celle-ci. Ils ont connu une saison des plus respectables avec six victoires et deux défaites, ce qui leur a permis de terminer au 1er rang de leur division.

Une première bannière de champions

Les élèves de 4e année étaient aussi en action lors de ce championnat. Lors de la demi-finale, les joueurs ont affronté l'école des Ursulines contre laquelle ils ont livré une féroce bataille. Alors que la marque était de 31-29 et qu’il ne restait que 15 secondes à jouer, les rivaux des Titans n’allaient pas laisser la victoire leur échapper aussi facilement. L’école des Ursulines est parvenue à créer l’égalité, alors qu’il ne restait que 10 secondes à la rencontre. Les Titans ont tenté une dernière attaque. Avec un seconde à faire, le capitaine Joseph-Elliot Busque a effectué un lancer, lorsque la sirène a retenti pour annoncer la fin de la rencontre. Étant donné que le ballon a quitté la main du lanceur avant la fin, le point sera accordé si le panier est réussi. Après avoir roulé sur l’anneau, le ballon est tombé à l’extérieur. Les deux équipes ont par la suite été en prolongation. Le pointage était alors de 31-31.

Les joueurs Louis Leclerc, David Bégin, Joseph Elliott Busque et Jordan Kelly ont alors été désignés pour jouer les trois minutes supplémentaires. Malgré la fatigue, les joueurs ont été en feu. Ils ont finalement remporté le match 43-34.

Lors de la grande finale, les opposants des Titans étaient la formation de l’école des Bocages. La victoire obtenue en prolongation a donné des ailes aux Titans, ce qui les a inspirés jusqu’à la fin. Ils ont ainsi remporté les grands honneurs au compte de 33-23. Du même coup, les élèves de 4e année ont fait la conquête de leur première bannière de champions en basketball qu’ils ont eu l'honneur de rapporter à l'école. À leur façon, les jeunes athlètes ont écrit une page d’histoire chez Vision Beauce. Ils n'attendent d'ailleurs que l'an prochain afin de défendre leur titre!