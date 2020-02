Match sans-faute pour les Chevaliers

Grâce à une victoire convaincante de 6-1 hier soir à Saint-Augustin devant le Blizzard du Séminaire Saint-François, les Chevaliers de Lévis ont pris une avance de 5 points sur le Blizzard pour se classer ainsi au premier rang de la Division La Coop fédérée.

Les joueurs d’Éric Bélanger ont enregistré une 4e victoire consécutive dont les trois dernières sur la route. Un seul but en première période, celui de Nathan Morin qui a compté son 13e but de la saison.

En deuxième période, à 7 :45, Alexis Morin a complété une passe de Charles Boutin pour égaliser la marque 1- 1. L’égalité fût de courte durée car à peine 1 :09 plus tard, Jacob Mathieu a pris un retour de lancer et redonné les devants à son équipe.

Les Lévisiens ont porté le pointage 3-1 dans une descente à 2 contre 1. En troisième période, à 2 :01 en avantage numérique, Alexis Côté a trouvé le fond du filet, son 4e but de la campagne.

Le Blizzard a tenté de revenir dans le match. Alexis Morin a marqué son 2e but du match en récupérant le disque libre devant Thomas Couture. Les Chevaliers ont profité d’un avantage numérique en fin de match et Nathan Morin a marqué son 14e but de la saison dans un filet désert.

La première et la deuxième étoile du match ont été respectivement aux Chevaliers Thomas Couture et Elliot Lavoie des Chevaliers. L'équipe tentera de poursuivre sa séquence de victoires en visitant les Élites de Jonquière le samedi le 8 février.