Les Castors de Pro-Lac remportent le Tournoi provincial atome-pee-wee de Magog

Les Castors de Pro-Lac pee-wee B ont remporté les grands honneurs lors du Tournoi provincial atome-pee-wee de Magog, qui avait lieu du 31 janvier au 2 février.

Les Castors ont disputé leur première partie contre les Bastions 1, le vendredi 31 janvier, et la joute s'est terminée par la marque de 5-5 en faveur des Castors. La formation a par la suite perdu au compte de 4-3 face aux Royaux 1. À la suite de cette défaite, il a été difficile pour l'équipe d'accéder à la finale, mais les joueurs n'ont pas baissé les bras. Ils sont parvenus à obtenir un gain de 4-1, contre l'équipe locale du tournoi, les Cantonniers de Magog, lors de la 3e partie. Les buteurs ont été Mary-lee Boily, Nathan Morin, Damon Nadeau et Jake Goudreau.

Lors de la demi-finale, les jeunes hockeyeurs de 11 à 13 ans ont remporté une victoire convaincante de 6-3 devant les Husky 1. Mentionnons que William Gagné est parvenu à trouver le fond du filet à deux reprises durant la rencontre. Vincent Drouin, Mathéo St-Hilaire, Justin Deblois et Nathan Morin ont été les autres joueurs qui se sont illustrés.



Les Castors de Pro-Lac et les Royaux 1 se sont de nouveau affrontés lors de la finale du tournoi, qui s'est déroulée le dimanche 2 février. À l'issue de ce match ultime, la troupe des Castors a remporté la victoire, grâce à un blanchissage de 2-0 signé par le gardien de but de Saint-Prosper, Olivier Vachon. William Gagné et Benjamin Labbé, natif de Saint-Odilon, ont également contribué lors de ce gain déterminant.



Les parents de tous les joueurs ainsi que ceux-ci tiennent à remercier l'entraîneur en chef, Dominic Morin, ainsi que Pierre Veilleux, Mathieu Deblois et Éric Vachon pour avoir su encourager les hockeyeurs et faire en sorte qu'ils n'abandonnent pas. La direction tient à féliciter l,équipe des Castors de Pro-Lac pee-wee B pour leurs performances.

