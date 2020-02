Une troisième année pour la Classique scolaire de Beauce

Du 6 au 9 février, vingt équipes s’affronteront sur les glaces de l’aréna de Beauceville, du Centre Sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges, de St-Prosper et de Saint-Joseph pour la troisième édition de la Classique scolaire de Beauce.

Les Lynx, de l’École Jésus-Marie de Beauceville auront des équipes représentantes dans toutes les catégories du tournoi. La Classique scolaire de Beauce 2020 présente les classes M13 majeur (6 équipes), M15 relève (4 équipes), M15 majeur (4 équipes) et M17 majeur/M18 mineur (6 équipes). Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de quatre parties. Les joueurs et entraîneurs de l’équipe gagnante et de l’équipe finaliste quitteront avec une médaille au cou (or ou argent), en plus d’apporter, avec eux, une bannière de champion ou finaliste.

Quatre joueurs du match seront récompensés à chacune des parties ; un joueur offensif et un joueur défensif par équipe. C’est un total de quarante-six parties qui se dérouleront pendant cette classique.

Les gens pourront suivre les résultats sur : https://www.publicationsports.com/.

Il n’y a aucun coût d’entrée et toute la population beauceronne est invitée.