Un fin de semaine chargée pour les Lynx de Beauceville

Trois des équipes des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville étaient sur la glace la fin de semaine dernière pour la saison régulière.

L’équipe M15 relève ont visité les Commandeurs de Lévis le vendredi 31 janvier dernier au Complexe 2 glaces Honco. Malheureusement, les Lynx se sont inclinés 2-1 face à l’adversaire. Le M13 majeur était du côté de Lachine et Montréal les 31 janvier et 1er février derniers pour y jouer trois rencontres en deux jours. Les Beaucerons n’ont pas été en mesure de concurrencer contre les Titans de l’École Verbe-Divin qui l’ont remporté 7-1. Heureusement, pour la deuxième partie cette fois contre les Dragons du Collège Sainte-Anne, ils sont repartis avec la victoire au compte de 4-1. Le dernier affrontement s’est terminé aussi avec la victoire face au Cactus du Collège Notre-Dame 4 à 3.

Les Lynx M13 majeur étaient à Rimouski pour affronter à deux reprises le Sélect de l’École Paul-Hubert à Rimouski les 1er et 2 février dernier. Durant la première partie, le Sélect a pris les devants 4-0, avant de voir l’équipe de Beauceville égaler le pointage en 3e période. Finalement, les Beaucerons n’ont pas réussi à inscrire un 5e but alors que le Sélect a marqué avec un peu moins de 90 secondes à jouer. La partie s’est terminée 6-4 pour Rimouski grâce à un but inscrit dans un filet désert. À la deuxième partie, l’équipe locale a pris rapidement les devants 2-0. Heureusement, les Lynx ont égalisé le pointage 2-2. Le Sélect a vite repris l’avantage gagnant de nouveau avec un pointage de 4-2.