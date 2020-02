La saison se poursuit pour les Jabs cheerleading

Voir la galerie de photos

La saison est déjà bien entamée pour les Jabs cheerleading, alors que les six équipes des différents niveaux ont accompli près de la moitié de leur calendrier. Mais la compétition est loin d’être terminée, puisque plusieurs événements restent à venir.

Les compétitions se déroulent bien jusqu'ici pour les Jabs. Rappelons que les deux équipes de plus haut niveau du club, UKO et Revenge, ont obtenu un 2e rang lors des Championnats régionaux qui se sont déroulés le 25 janvier, au Centre des congrès de Québec. Lors du Championnat des étoiles qui a eu lieu les 1er et 2 février, les équipes de niveau 1 à 3 sont revenues à la maison avec chacune une médaille d'argent, alors que celle de niveau 4 a remporté l'or.

Le propriétaire des Jabs, Hugo Vachon, s'est d'ailleurs dit satisfait des performances de ses athlètes, lors des dernières compétitions.

« Ça va quand même assez bien. On fait de bonnes routines. On a essayé cette année une nouvelle manière de coacher pour essayer de performer un peu plus, rendre nos routines encore meilleures. On ne fait pas beaucoup d'erreurs quand on arrive en compétition pour l'instant, ça va bien », a résumé M. Vachon.

Objectifs de saison

Lors des événements auxquels participent les Jabs, le club cherche avant tout à mettre l'accent sur le plaisir de compétitionner, mais mise aussi beaucoup sur le développement personnel de ses athlètes. Pour les équipes de plus haut niveau, l'objectif est davantage axé sur la compétition et le fait d'obtenir de bons résultats. Les attentes augmentent d'ailleurs d'année en année.

« Avant, on avait seulement une équipe qui allait aux Championnats du monde, et cette année, on veut y retourner avec deux. Notre organisation grossit un peu, et en même temps, on essaie d'avoir plus d'équipes qui réussissent à accéder à ces compétitions-là », a poursuivi le propriétaire.

Alors que la dernière compétition des Jabs cheerleading a eu lieu au début février, les six équipes bénéficient présentement d'un répit afin de se préparer au Québec Championship, qui se tiendra le 22 février prochain au Centre des congrès de Québec.

Même si la préparation demeure la même, le club cherche toujours plus à augmenter le niveau de difficultés de ses routines d'un événement sportif à l'autre.

Un sport de confiance

Si le noyau des équipes reste assez stable chez les Jabs, surtout chez les plus jeunes, certains facteurs amènent tout de même à un certain roulement des athlètes.

« En Beauce, la problématique qu'on a avec nos plus vieux, c'est que souvent, ils vont aux études à l'extérieur. À un certain âge, on en perd, parce qu'il y en a qui sont rendus à Sherbrooke, à Québec ou à Montréal. Pour nos plus jeunes, il y a quand même une certaine stabilité, malgré que de nos jours, les parents essaient différents sports. Donc, il y a un certain roulement, mais il y a des fidèles qui accrochent [à ce] sport et progressent à travers tout ça », a indiqué Hugo Vachon.

Le club a également évolué au fil des années. Étant plus de type récréatif au départ, celui-ci se concentre désormais uniquement sur le côté compétitif.

Chez les Jabs cheerleading, l'esprit d'équipe a son importance, ce qui fait la force des différents groupes. Le club mise également sur les liens qui peuvent se créer entre les athlètes.

« Le cheer, c'est un sport de confiance. [C'est] faire confiance à l'autre qui est à côté de toi. L'esprit d'équipe est important, selon nous », a affirmé le propriétaire du club.

Compétitions à venir

Plusieurs compétitions sont à venir au cours des prochaines semaines, soit le Kick's Celebration et le Championnat provincial en mars, et le CheerCup, qui se tiendra au Complexe sportif du cégep Édouard-Montpetit en avril et conclura la saison des plus jeunes.

Pour les équipes de niveau plus élevé, la saison culminerait avec une participation aux Championnats du monde, comme c'est le cas depuis plusieurs années. La compétition se déroulera à la fin avril et début mai, à Orlando en Floride.

« Pour nos équipes mondiales, on essaie toujours de faire mieux que l'année précédente. On vise le plaisir de s'améliorer. On espère juste que nos jeunes trippent jusqu'à la fin de l'année », a conclu M. Vachon.

Crédit vidéo : Jabs cheerleading - Jabs Ultimate Knockout (niveau 6)

