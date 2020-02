Une très belle fin de saison régulière pour l'Assurancia junior AA

L’Assurancia junior AA jouait à l’extérieur samedi et dimanche. Une première partie contre l’équipe de Saint-Romuald et une deuxième contre leurs rivaux de toujours, Sainte-Marie.

Lors de leur affrontement contre Saint-Romuald, Jacob Roy et Bryan Lemieux ont marqué. La partie s’est terminée en prolongation et malheureusement pour les Beaucerons à trois secondes de la fin leur gardien a été surpris par un mauvais bon ce qui a permis à leurs adversaires de gagner le match.

Dimanche, l’Assurancia jouait sa dernière partie de la saison régulière. Se trouvant sur la glace de l’équipe de Sainte-Marie, les Georgiens sont repartis avec la victoire avec la marque de 4 à 1. Notons qu’il s’agissait également du dernier match à la barre de l’Assurancia pour l’entraîneur Stéphane Poulin. D’ailleurs son adjoint, Vincent Boutin a terminé la rencontre en disant : « On a joué un match sans faille et on est prêt à causer la surprise des séries. Avant le match j’avais demandé aux joueurs de la jouer pour Stéphane pour les 7 années qu’il a donné à cette équipe ».

Séries éliminatoires

Les séries éliminatoires commenceront pour l’équipe de Saint-Georges cette fin de semaine en affrontant dans un 2 de 3 la formation de Montmagny. Le premier match sera disputé exceptionnellement au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper le 14 février à 21 h en raison du tournoi Comrie qui se tient à Saint-Georges. Le second se tiendra samedi à Saint-Pamphile à 20 h et si jamais une troisième partie est nécessaire, elle se déroulera le dimanche à Saint-Prosper à 15 h.

« Comme le disait mon adjoint, nous sommes là pour causer la surprise des séries, avec nos 2 tournois remportés et notre fin de saison nous sommes confiants, à la fin de janvier nous avons été inactif durant 2 semaines, donc ce 2 de 3 on le voit d’un bon œil et va nous empêcher d’être encore inactif une autre semaine. On fini fort je suis fier de mes joueurs avec le titre de champion à Shawinigan et une fiche de 3 victoires et 1 revers contre les positions 1 à 4 pour finir l’année c’est atteindre notre élan au bon moment », de dire l’entraîneur Stéphane Poulin.

Joueur du mois Ashton

Le joueur du mois de janvier pour la coupe Ashton est le gardien de but Jacob Tremblay. Il remporte cette tranche avec un total de 9 points. Suivi par Jacob Roy 5 points, Philippe Hamel et Bryan Lemieux 3 points, Charles Etienne Roy, Cédric Poulin, Michael Doyon tous à 2 points. Nathaniel Doyon, Zachary Talbot, Keven Landry et Nickolas Morin obtiennent 1 point.

Joueur de l’année Ashton pour l’Assurancia

Au classement Ashton, c’est Olivier Beaulieu qui a obtenu le titre de joueur de l’année. Il récolte 21 points suivi dans l’ordre par Jacob Tremblay 20 points, Bryan Lemieux 15 points, Louis Thomas Dulac 13 points, Jacob Roy 12 points tout comme Émile Jacques et Nickolas Morin, Nathaniel Doyon lui obtient 10 points.

Pour l’entraîneur Stéphane Poulin ce n’est pas une surprise : « Il a été un grand leader autant dans le vestiaire que sur la patinoire, je suis fier du titre de joueur du mois de Jacob Tremblay également il est un des grands responsables de nos succès récents c’est un gagnant comme j’en ai rarement vu. »