Défaite de 5-2 du Giovannina contre les Mercenaires

Les mauvaises conditions météorologiques du vendredi 7 février n'ont pas empêchées les Mercenaires de Lotbinière de mettre la main sur le titre de la section Ouest et de remporter une victoire de 5-2 contre le Giovannina de Sainte-Marie ce dimanche, à l'aréna de Saint-Gilles. Il s’agissait de la reprise de l'un des trois matchs annulés en raison de la tempête, vendredi soir, dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS).

Charles Bêty a inscrit le seul but de la première période pour le Giovannina. L'attaque des Mercenaires a par la suite explosé avec trois buts contre un seul pour les Beaucerons, lors du deuxième vingt. Après que Guillaume Ouellet ait créé l’égalité à 5:41, Mathieu Blanchet a donné l’avance aux locaux en s'inscrivant à son tour au pointage à 12:24. Moins de deux minutes plus tard, l'égalité a à nouveau été créée par les visiteurs, grâce au but de Joey Goulet. Jason Pitt a permis aux Mercenaires de conserver leur avance pour de bon à 16:02, avec ce qui allait devenir le but de la victoire.

Samuel Bisson a par ailleurs concrétisé celle-ci, en réalisant deux buts au dernier tiers. Le premier filet a été inscrit lors d’un avantage numérique à 5:46, et le second, à 7:46, sur une passe de Mickaël Bélanger qui a participé à trois des cinq buts des siens.

Prochaines rencontres et début des séries

Trois parties restent à disputer pour compléter le calendrier de la saison régulière 2019-2020. Les affrontements devant opposer La Pocatière à Saint-Charles ainsi que Saint-Joseph à Saint-Damien, qui ont été remis en raison de la tempête de vendredi soir, devraient avoir lieu au cours du prochain week-end. Ceux-ci s’ajouteront à la rencontre du vendredi 14 février, prévue entre les Mercenaires et le Plastique Moore, à Saint-Damien. L’horaire des deux premières parties, ainsi que celui du premier tour des séries, devrait être dévoilé en début de semaine.

En ce qui concerne le classement général, les Fondations B.A. de Trois-Pistoles sont champions de la section Est avec une fiche de 32 points, suivis de Montmagny qui a obtenu la 2e place en récoltant 29 points. L’identité des équipes de 3e et 4e positions n'est cependant pas encore confirmée. Saint-Jean-Port-Joli devance actuellement La Pocatière avec 21 contre 20 points. Le dernier affrontement de la saison entre les Seigneurs et les Éperviers de Saint-Charles, dont la date reste à préciser, permettra de déterminer l’équipe qui terminera au 4e rang et affrontera Saint-Pascal lors d’une des deux séries quart de finale 2 de 3.

Dans l’Ouest, Lotbinière, Saint-Damien et Saint-Joseph sont déjà assurés des 1re, 2e et 3e positions, et ce, dans l'ordre. Mentionnons qu'une série quart de finale 2 de 3 opposant Sainte-Marie et Saint-Charles s’amorcera au cours du prochain week-end à Sainte-Marie, peu importe le résultat du match qui reste à jouer entre La Pocatière et les Éperviers.