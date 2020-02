Le Cool Fm rencontre pour une sixième fois les Éperviers

Ce soir, le Cool Fm de Saint-Georges revient au Centre sportif Lacroix-Dutil pour affronter les Éperviers de Sorel à compter de 20 h. Le lendemain matin, l’équipe s’entraînera durant une courte pratique avant de se diriger vers Jonquière pour livrer un duel contre les Marquis le soir même.

Ce jeudi, il s’agira du 28e match de la saison et de la 6e rencontre avec l’équipe de Sorel. La défensive des Éperviers a donné de nombreux maux de tête aux Georgiens. L’alignement du Cool Fm est presque complet. En plus de Yannick Tifu qui est au premier rang des pointeurs, ils pourront compter sur Keven Cloutier et William Breton. De plus, le gardien Raphael Girard est très en forme depuis quelque temps alors qu’il n’a accordé qu’un seul filet lors de ses deux derniers matchs.

Notons également que l’organisation soulignera le décès de Brandon Christian avec quelques attentions spéciales. Une cérémonie sera tenue lors du prochain match.

Vendredi, le Cool Fm n’avait pas affronté depuis le mois de novembre l’équipe de Jonquière. Les Marquis se trouvent juste au-dessus du Cool FM au classement général. Ils ont remporté leurs 6 dernières parties à domicile. En 2 matchs au Saguenay, les deux équipes se sont séparé les honneurs. Le Cool FM devra garder Yannick Riendeau à l’œil alors que celui-ci vient d’inscrire 4 filets lors de son dernier match.