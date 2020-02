70 ans pour le Tournoi Comrie Desjardins

Pour une 70e année, le plus ancien tournoi de hockey de la Beauce en Amérique du Nord est de retour. Le Tournoi Comrie Desjardins a envoyé le coup d’envoi le jeudi 13 février à 19 h. L’évènement se déroule jusqu’au 16 février.

L’année dernière un total de 57 équipes avaient pris part à la compétition. Pour cette édition on en compte 50. Elles se divisent en trois catégories : Classe B — participation (4), Classe C — récréation (14) et Classe D-Garage (32).

Cet évènement a pour but premier de récolter des fonds pour les jeunes de la région dans les différentes disciplines sportives. La communauté locale sera le bénéficiaire du Tournoi Comrie. Les parties se déroulent sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.