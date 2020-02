Neuf patineuses se démarquent à Saint-Georges

Lors de la compétition Invitation Germaine Poulin 2020 qui se déroulait à Saint-Georges, du 7 au 9 février, neuf patineuses du CPA Saint-Georges ont gagné une médaille dans leur catégorie respective.

Léa Fortin a ainsi obtenu une médaille d'argent dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans. Sarah-Maude Bouchard et Anne-Sophie Rancourt ont chacune remporté une médaille de bronze dans les catégories Star 4 moins de 13 ans et Star 5 moins de 13 ans.

Oksana Breton a pour sa part mérité la médaille d'or dans la catégorie Star 4 moins de 10 ans, alors que Léa Paquet, Sabrina Rodrigue, Élody Bougie et Laury Bougie en ont fait autant dans les catégories Artistique Star 7, Star 5 moins de 13 ans, Star 4 moins de 13 ans et Star 4 plus de 13 ans. Amélie Létourneau a également remporté la médaille de bronze dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans.



