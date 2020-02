Les Chevaliers jouent une partie au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Vendredi soir, les Chevaliers de Lévis jouaient à domicile après cinq parties à l’extérieur. C’est face au Blizzard du Séminaire Saint-François qu’ils ont obtenu la victoire de 4 à 1.

Les joueurs des représentants de Chaudière-Appalaches portaient un chandail spécial aux couleurs de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Les numéros au dos des chandails étaient décorés des photos d’amis, de proches et de partisans qui avaient donné 10 $ pour la fondation. C’est un total de 4 266,50 $ qui a été remis ce soir-là.

La partie

En première période, à 4 : 44, Jordan Coté a ouvert le pointage avec son 13e but de la saison après avoir reçu la passe de Nathan Morin. À 17 : 09 les visiteurs qui étaient en avantage numérique en ont profité pour marquer à leur tour.

En début de deuxième période, Jordan Côté marque son 2e but de la partie grâce à ses coéquipiers, Nathan Morin et Elliot Lavoie. À 5 : 38, William Robitaille a inscrit son 10e but de la campagne. Après deux périodes, Lévis comptait à leur actif 3 points contre 1.

En troisième période, les Chevaliers ont profité d’un avantage numérique pour à nouveau marquer. Elliot Lavoie touche la cible pour une 26e fois cette saison à nouveau grâce à la passe de Nathan Morin.

Le gardien de Lévis, Thomas Couture a repoussé 34 des 35 lancers dirigés vers lui. Avec cette victoire, les Chevaliers se forgent une avance de 5 points en tête de la division La Coop fédérée.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers :

1re étoile : Jordan Côté,

2e étoile : Nathan Morin

3e étoile : Thomas Couture

Les Chevaliers disputeront leur prochain match ce dimanche 16 février 2020 alors qu’ils rendront visite au Rousseau-Royal de Laval-Montréal.