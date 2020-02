Raphaël Lessard termine 20e pour sa première course de la saison

Le jeune pilote Raphaël Lessard participait le 14 février à sa première course en NASCAR Gender RV & Outdoors Truck sur le célèbre circuit du Daytona International Speedway en Floride.

Ce vendredi était la première course d’une série de 23 et le Beauceron s’est retrouvé au final à la 20e place. Notons qu’à seulement 18 ans, il est le plus jeune pilote canadien et le deuxième québécois qui prend part à ce niveau de course automobile.

La pluie a retardé le début de l’épreuve. Dans sa camionnette Tundra JBL #4, Raphaël était en peloton de tête à six tours de la fin sur 100 tours, lorsqu’une perte d’adhérence à la sortie du virage no 4 a causé un dérapage à plus de 180 mph. Heureusement, Lessard a réussi à contrôler et à ramener sa voiture en piste. C’est ce qui explique sa 20e place au final.

« Nous avons fait une très bonne course. Je pilotais une des meilleures voitures en piste, la Tundra JBL était capable de maintenir le rythme des meneurs de bout en bout. J’ai pu aider n’importe qui devant moi de ma place en seconde ligne et de les pousser vers la première place. Après avoir poussé quelqu’un vers la tête de la course, je me retrouvais seul, et personne ne voulait m’aider en me poussant vers une victoire possible... Je suppose que cela fait partie de la vie d’un débutant, » explique le pilote beauceron.

Lors de ces deux séances d’essais du jeudi, le pilote a affiché les 25e et 9e chronos les plus rapides. Vendredi après-midi, il s’est qualifié huitième. Dans les deux premiers relais, il a roulé dans le top-10 avant de prendre la relance pour les derniers 40 tours en rangée, oscillant de la 3e à la 5e place dans le peloton. Comme mentionné, l’incident de la fin a ruiné ses chances de terminer en tête.

« J’ai l’impression qu’on a fait un sacré boulot. Nous avons tourné dans le peloton de tête pendant toute la course et nous avons récolté quelques points en fin du premier et du second relais. Nous visions un top-3 et la camionnette était à la hauteur. J’ai pu ramener la camionnette en piste lors de la poussette en fin de course, très apprécié par l’équipe qui a cru un court moment à la destruction totale. Je tiens à remercier toute mon équipe chez JBL : Toyota, Kyle Busch Motorsports, mon chef d’équipe Mike Hillman Jr, mon éclaireur Tony Raines, les ingénieurs, les concepteurs et techniciens. Rendez-vous à Las Vegas la semaine prochaine », termine Raphaël Lessard.