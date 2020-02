Un manque d'opportunisme pour les Lynx M13 majeur contre les Prédateurs de John Rennie

Les Lynx M13 majeur ont sauté sur la patinoire du Centre Vidéotron, le vendredi 14 février, pour prendre part au 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Les Lynx ont subi une défaite de 2-0 face aux Prédateurs de John Rennie, en raison notamment d'un manque d'opportunisme. L'équipe aura cependant la chance de se reprendre mercredi prochain, le 19 février à 16h15, au Pavillon de la jeunesse. À l'occasion de cette deuxième partie disputée, les joueurs des Lynx affronteront le Royal de Cardinal-Roy.

M12 majeur

Les Lynx M12 majeur étaient en action du côté du Complexe 3 Glaces à Québec, samedi dernier, dans un duel les opposant au M13 mineur de l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. L'équipe de Philippe Cloutier et de Frédéric Lessard ont ainsi remporté un gain au compte de 5-3.

Le M12 majeur a également affronté l’équipe de première position, les Diabolos de l'école Lucille-Teasdale, le dimanche 16 février, à l’aréna de Saint-Éphrem. Malgré un effort soutenu et un pointage de 3-2 pour les Diabolos après deux périodes, les Lynx se sont tout de même inclinés par la marque de 7-3.

Les Lynx se dirigeront au Centre Richard-Lebeau, les 22 et 23 février, pour se mesurer à deux reprises contre l’équipe locale, les Broncos de l’école La Découverte, et à une reprise contre les Montagnards du collège Saint-Hilaire.

M18 mineur

L’équipe de Raymond Delarosbil et de Pascal Mercier ont pour leur part encaissé deux défaites dans le Bas-du-Fleuve, le week-end dernier.

Le Sphynx de Rivière-du-Loup a remporté la partie au compte de 3-2, le vendredi 14 février, alors que le lendemain, le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph ont disposé des Lynx par la marque de 6-2.

Les Lynx auront de nouveau la chance de renouer avec la victoire, durant la fin de semaine prochaine, alors qu’ils croiseront le fer une nouvelle fois avec le Vert et Or et l’équipe de l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie au Centre Richard-Lebeau.

M15 majeur

Les Lynx M15 majeur ont fait très bonne figure malgré un alignement incomplet, et ce, après une fin de semaine sur la route. À cette occasion, les Lynx ont signé deux victoires sur trois parties jouées.

Après avoir affronter à deux reprises la formation du collège de Lévis, les Lynx sont repartis avec la victoire lors du premier match, obtenue grâce à un pointage de 1-0. Lors du second duel, les Lynx ont subi un revers de 4-1 contre ces mêmes rivaux.

Le troisième match de la fin de semaine s'est disputé contre les Athlétiques de la polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Les efforts soutenus de l'équipe ont permis d’inscrire la deuxième victoire de la fin de semaine avec un résultat de 3-0.

L'équipe de Pierre Poulin et de Maxime Lepage affronteront le Graal du Collège Clarétain et le Filon Or et des Bois sur la glace de Saint-Cyrille-de-Wendover, durant le week-end du 21 février.

M15 relève

Une fin de semaine chargée attendait la troupe du M15 relève, menée par Stéphane Lessard et Stéphane Garon, avec quatre parties prévues en deux jours sur la glace de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph ont remporté les deux parties jouées face aux Lynx par la marque de 6-2 et 2-1, lors de la rencontre du 14 février.

Le lendemain, les Lynx ont bien débuté la journée en remportant la partie 4-2 contre le Cactus du collège Notre-Dame. L’Arsenal de l’Académie Saint-Louis a cependant gagner face aux Lynx, en après-midi. La marque finale a été de 5-2.

Une autre fin de semaine occupée attend les Lynx alors qu’ils joueront trois matchs en deux jours sur les patinoires de Candiac et de Châteauguay. Ils y affronteront le Filon Or et des Bois ainsi que l’Amiral du collège Jean-de-la-Mennaie à deux reprises.