Belle performance des nageurs beaucerons

Habituellement confinés à leur petit bassin d’entrainement de vingt mètres, une trentaine de nageurs et de nageuses du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont pu faire l'expérience en piscine de vingt-cinq et de cinquante mètres au cours de deux compétition les 8 et 9 février.

C’est d’abord à la rencontre Québec 2020, dont l’horaire avait été chamboulé en raison de la tempête du vendredi, que les plus vieux se sont frottés à des adversaires appartenant à une dizaine de clubs de la région de Québec.

Cette compétition, tenue en bassin de cinquante mètres n’a permis qu’à un seul nageur de monter sur le podium puisque la plupart des qualifiés n’ont pu participer aux finales en raison des modifications apportées à l’horaire. Maxime Frenette, Émerick Vachon et Philippe Lacasse avaient particulièrement bien fait lors des épreuves de qualification.

Par ailleurs, les nageurs de douze ans et moins avaient quant à eux rendez-vous à Charlesbourg pour l’Aquafête tenue dans le cadre du Carnaval de Québec. Plus de vingt clubs de partout au Québec y avaient délégués près de 450 jeunes nageurs.

Les Beaucerons y ont fait très bonne figure remportant six médailles et en améliorant leurs temps dans la plupart des épreuves. Mathilde Sirois est montée sur le podium à cinq reprises alors que Jason Bolduc y accédait une fois. Les frères Émile et Hubert Bergeron ont terminé au pied du podium à plusieurs occasions.

Selon les responsables du club, ces rencontres ont permis à plusieurs de faire l’expérience d’une compétition de grande envergure et à d’autres de préparer leurs championnats québécois.