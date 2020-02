Une fin de semaine mouvementée pour les Élites Beauce-Appalaches

Voir la galerie de photos

Les trois équipes des Élites Beauce-Appalaches jouaient cette fin de semaine. Voici un résumé de leurs performances.

Pee Wee AAA-R

Vendredi, l’équipe affrontait les As de Québec à l’aréna Marc-Simoneau. L’équipe est revenue avec la victoire par la marque de 5 à 2. Les joueurs qui se sont démarqués durant cette rencontre sont : Charles-Antoine Dubé (1 but et 2 passes), Charles-Albert Pouliot (2 buts), William Lessard (1 but et 1 passe) ainsi que le gardien de but Mathieu Gilbert. L’équipe sera en tournoi cette semaine au tournoi de BSR.

Bantam AAA-R

L’équipe a participé au Tournoi International de Granby. Pour une deuxième fois consécutive, l’équipe s’est classée pour les quarts de finale, alors qu’il avait atteint une demi-finale au tournoi de Québec. Les Élites sont en pleine forme depuis plusieurs semaines.

« Nous n’avons pas 17 individus à coacher, nous avons une seule équipe », mentionnent les entraîneurs de l’équipe. La troupe beauceronne a débuté le tournoi avec une victoire de 7 à 0 contre le Hartford Junior Wolfpack. Il avait rendez-vous contre le Selects du Nord pour la deuxième partie avec une victoire de 3 à 2. Ensuite, l’Arsenal du Lac Saint-Louis était sur leur passage. Cette partie s’est soldée par une victoire des Beauceronsen tir de barrage 4 à 3. Les Élites se sont retrouvées à affronter le CCL en quart de finale. Malheureusement, le tournoi s’est terminé à cette étape après une défaite de 4 à 1. Deux des buts ont été marqué dans un filet désert. L’équipe d’entraîneur est très satisfaite de l’ensemble des joueurs. Quelques joueurs se sont démarqués tels que Mavrick Lachance (5 buts et 2 passes), Justin Breton (4 buts et 3 passes), Jacob Lavoie (2 buts et 5 passes), Shad Jacques (2 victoires) et Raphael Bouchard qui a marqué tout un but en fusillade.

Midget Espoir

L’équipe n’avait connu aucune victoire dans les quatre dernières parties. Elle a finalement réussi à mettre fin à cette séquence remportant un match contre le CCL samedi avec la marque de 5 à 3. La troupe du capitaine Fortin était de passage à Sherbrooke à une partie nulle les attendaient par la marque finale de 5 à 5. Dans les 10 buts marqués, Jérémy Labrecque (4 buts et 1 passe), Mathieu Nadeau (2 buts et 2 passes) et Xavier Labbé (1 but et 1 passe) se sont inscrits sur la feuille de pointage.