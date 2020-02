L'ex entraîneur Philippe Audet présente des excuses publiques

Suspendu officiellement aujourd'hui pour deux saisons par la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), le maintenant ex entraîneur-chef de hockey du M13 majeur des Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville, Philippe Audet, a envoyé ce soir aux médias régionaux un communiqué de « déclaration d'excuses » pour le geste qu'il a posé le 9 février à l'aréna de Beauceville dans le cadre de la Classique scolaire de Beauce. Nous reproduisons ici in extenso la lettre de M. Audet.

Sainte-Marie, le 19 février 2020 – À la suite du regrettable incident lors de la finale d’un tournoi de hockey mineur à l’Aréna de Beauceville le dimanche 9 février dernier, je tiens à présenter mes plus sincères excuses aux joueurs, entraineurs, parents de joueurs, arbitres, bénévoles, partisans, à l’école Jésus-Marie de Beauceville, à la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) et à la GAME DU HOCKEY.

Sous le coup de l’émotion, j’ai posé un geste inadmissible qui ne représente nullement mes valeurs de respect, de non-violence et de fair play ni ce que j’ai toujours prôné autant à titre de joueur que d’entraineur. Mes joueurs comprennent qu’une mauvaise présence dans un match, lors d’une saison, ne fait pas une carrière. J’enseigne aux jeunes que l’important après avoir commis une erreur pendant nos matchs de hockey, c’est d’en tirer les leçons, de se relever la tête rapidement et de revenir fort par la suite. C’est ce à quoi je m’emploie à faire actuellement.

Le soir même de l’incident, j’ai écrit une lettre d’excuses aux parents des joueurs et le lendemain, je me suis personnellement excusé auprès de l’arbitre en chef impliqué. Il m’apparaissait nécessaire de le faire maintenant publiquement à toute la communauté du hockey que j’ai déçue par mon comportement que je regrette et pour lequel je suis vraiment désolé. J’offre mon entière collaboration aux autorités compétentes et réitère mes sincères excuses.

Je ne ferai plus de commentaires publics sur cette affaire et n’accorderai pas d’entrevue à ce sujet.

Philippe Audet

Rappelons que M. Audet, alors qu'il se trouvait comme simple spectateur dans les gradins, a lancé une bière en direction d'un arbitre durant la finale de la Classique scolaire de Beauce. Il a été suspendu pour deux parties.

Le matin de la même journée, Philippe Audet avait déjà écopé d'une suspension de deux matchs alors que les joueurs de son équipe avaient quitté le banc à la fin de la partie avant que l’arbitre donne le signal, ce qui va à l'encontre du règlement de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Aujourd'hui même, la LHPS a suspendu l'entraineur pour le reste de la saison régulière et les séries de même que pour toute la saison 2020-2021. La ligue a également imposé une amende de 1 500$ à l'École Jésus-Marie de Beauceville, laquelle institution a mis fin à son contrat deux jours après l'incident, a fait savoir la directrice générale, Nathalie Fortier.

À lire également:

Fin de contrat et suspension de deux saisons pour l'entraîneur Philippe Audet

Un entraîneur des Lynx suspendu pour avoir lancé une bière vers un arbitre