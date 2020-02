50 ans pour le spectacle annuel du CPA de Saint-Georges

Le Club de patinage artistique de Saint-Georges présentera son spectacle annuel le samedi 7 mars 2020.

Les spectateurs pourront admirer les différents numéros de la centaine de patineurs et patineuses. Pour ce 50e gala, le club veut présenter un numéro spécial formé de leurs anciens patineurs et patineuses. Ils sont à la recherche de ces membres qui aimeraient rechausser les patins le temps d’un numéro. Un entraîneur s’occupera de monter le numéro selon leurs capacités. De plus, les organisateurs aimeraient recevoir des photos des différentes époques du patinage afin d’en faire un montage. Les personnes intéressées peuvent contacter les membres du C.A via la page Facebook du club ou encore aimer la page publique Facebook : 50e CPA Saint-Georges.

Vous pouvez vous procurer les billets auprès des patineurs ou des membres du conseil d’administration.

Le spectacle débutera dès 19 h sur la glace Canam au Centre sportif Lacroix-Dutil.