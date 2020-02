185 karatékas au 20e Championnat provincial Yoseikan Beauce

Quelque 185 karatéka ont pris part au 20e Championnat provincial Yoseikan Beauce qui s'est déroulé aujourd'hui à la Polyvalente Saint-François de Beauceville.

Les compétiteurs, de tous âges et de tous les styles, provenaient à moitié de la région et le reste de partout ailleurs au Québec et même de l'Ontario. Au cours de la journée, la compétition s'est défilée dans 79 niveaux et catégories.

Les deux grands responsables de l'événement, Danny Plante et Daniel Côté, étaient extrêmement satisfait du taux de participation qui se situe dans la bonne moyenne de tournoi depuis sa création il y a deux décennies. Le comité organisateur était formé de bénévoles provenant des dojos de La Guadeloupe, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Gédéon et Saint-Victor.

Les grands champions ceinture noire ont été Jimmy Baillargeon en kata (Studios unis Duberger de Québec), Anne-Sara Cayer en combat femmes (Studios unis Val-Bélair de Québec) et Nelson Trachy en combat hommes (Kenpo Beauce de Sainte-Marie).

Par ailleurs, en début de journée, le trophée Yoseikan Beauce a été remis cette année à Lise Rancourt alors que le trophée François Poirier a été décerné à Kevin Champagne et Malek Létourneau. Ces prix sont attribués en raison de leur implication dans l'organisation des clubs de la région.