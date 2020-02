La motoneige électrique dites-vous?

Si tout se déroule comme prévu, on devrait voir l'hiver prochain les toutes premières motoneiges électriques parcourir les sentiers du Québec, du Canada, des États-Unis et même d'ailleurs. Électriques avez-vous dit?

En tout cas, la compagnie québécoise Taïga Motors, fondée en 2015 par trois anciens étudiants en génie mécanique et électrique de l’université McGill, prévoit que la production devrait commencer à l’été 2020 pour les premières livraisons aux clients, à temps pour la saison d’hiver 2020-2021.

L'entreprise offre trois modèles 100% électriques: l'utilitaire Nomad, la hors piste et engin de montage Ekko de même que la tout-terrain Atlas. De multiples options de batterie permettent d'offrir une autonomie allant jusqu’à 140 km et une charge rapide.

Offertes à compter de 15 000$ US, le prix un peu plus élevé que celui des motoneiges traditionnelles sera compensé par un coût énergétique et d’entretien plus bas et un silence des bolides que d'aucun sauront apprécier. Qui plus est, elles ne génèrent pas la pollution disproportionnée des motoneiges à essence,

À noter que l'entreprise est actuellement en discussion avec plusieurs gouvernements pour avoir accès à des incitatifs pour les motoneiges électriques.