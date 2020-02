Cheerleading : les équipes des Panthères de l’école secondaire Veilleux décrochent une 2e place

À l’occasion de la première compétition de l’année du RSEQ, les deux formations des Panthères de l’école secondaire Veilleux en cheerleading se sont bien démarquées. L’événement s’est déroulé le samedi 15 février à l’Académie Saint-Louis de Québec. L’équipe de 1re et 2e secondaire comme celle des 3e, 4e, 5e secondaire ont ainsi décroché une deuxième place.

Les élèves de 1re et 2e secondaire se sont classées parmi neuf autres équipes participantes dans la catégorie Open niveau 3, alors que le deuxième groupe en a fait de même parmi cinq équipes dans la catégorie Benjamin niveau 2. Chacune des deux formations devaient par ailleurs terminer dans les cinq premières positions, afin d'avoir une chance de se qualifier pour les Championnats provinciaux qui se dérouleront en avril prochain.



Fait à mentionner, les athlètes de 1re et 2e secondaire sont parvenues à battre leurs grands rivaux du séminaire Saint-François et du collège de Lévis pour la première fois, lors de cette compétition.

Autres compétitions

Les deux troupes des Panthères étaient de nouveau en action cette fin de semaine, alors qu’elles participaient au Québec Championship, qui se tenait le samedi 22 février au Centre des congrès de Québec.

Rappelons également que juste avant les Championnats provinciaux se dérouleront également les régionaux, le dimanche 29 mars.