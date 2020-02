La saison régulière se termine en beauté pour les Chevaliers de Lévis

Le dernier match de la saison régulière des Chevaliers de Lévis s'est déroulé hier soir devant leurs partisans. Dans ce dernier affrontement avant les séries, la troupe d'Éric Bélanger a remporté une victoire de 3-0 contre leurs opposants, les Estacades de Trois-Rivières.

Avant le début de la rencontre avait lieu la soirée Michel Coulombe. Le numéro 20 Nathan Morin a été le onzième récipiendaire de ce trophée, qui est remis au joueur ayant démontré le plus grand esprit combatif. Rappelons que cette soirée souligne également le combat extraordinaire qu'a mené l'ex-président, Michel Coulombe, durant plus de cinq ans. Celui-ci nous a quittés le 13 novembre 2009.

Résumé du match

Les deux formations ont misé sur la défensive en première période, puisqu'aucun but n'a été marqué. On dénombre seulement 10 lancers de part et d'autre, soit 3 pour les Estacades et 7 par les Chevaliers.

L'attaque des Chevaliers s'est ensuite réveillée au deuxième vingt, alors que Jonathan Fauchon a déjoué le cerbère des Estacades, William Rousseau, à 16:17. William Robitaille a été crédité d'une passe. Fait à noter, les Lévisiens ont su tirer leur épingle du jeu avant ce but et se sont très bien défendus en désavantage numérique durant quatre minutes. Le nombre de tirs a doublé lors de cette deuxième période, avec 9 pour les visiteurs et 11 par Lévis.

Deux autres filets ont été inscrits par Lévis au troisième tiers. Jacob Mathieu a d'abord réalisé son 12e but de la campagne à 10:28. Ayant obtenu une passe sur ce jeu, Antoine Gaudreau s'est à son tour démarqué en réussissant son 6e filet de la saison, aidé d'Elliot Lavoie. Lavoie a d'ailleurs amassé son 55e point à cette occasion, rejoignant Alexis Morin du Blizzard, qui a lui aussi le même nombre de points à son actif.

Les représentants de Chaudière-Appalaches ont donc conclu en beauté leur saison régulière devant les 738 spectateurs présents, grâce à cette victoire par blanchissage contre leurs adversaires.



Ce 21e gain obtenu par Thomas Couture, l'homme masqué des Chevaliers, additionné aux 21 de la saison dernière, le propulse au 3e rang des gardiens les plus prolifiques de la Ligue Midget AAA. Seul Rémi Bergeron, de 94 à 97, avec 46 victoires, et Daniel Berthiaume, de 81 à 83, avec 43, le devance à ce chapitre. Mentionnons que le gardien William Rousseau a également connu un fort match du côté de Trois-Rivières.

Les trois étoiles RDS ont été décernées à Jonathan Fauchon des Chevaliers (1re étoile), Tristan Luneau des Estacades (2e étoile) et Thomas Couture des Chevaliers (3e étoile).

Avec 30 victoires et 12 défaites pour un total de 91 points, les Chevaliers de Lévis terminent donc la saison au premier rang de la division La Coop Fédérée et au deuxième rang du classement général du circuit Lévesque.

La danse du printemps débute!

La danse du printemps s'amorcera dès lundi et mardi, les 2 et 3 mars à 19 h 30, à l'aréna de Lévis. La troupe d'Éric Bélanger disputera ainsi les matchs 1 et 2 d'une série 3 de 5 les opposant au Phénix du collège Esther-Blondin.

La série se transportera à Lachenaie pour le match 3, le jeudi 5 mars à 19 h 30, et si nécessaire pour le match 4, le vendredi 6 mars, toujours à 19 h 30. S'il devait y avoir la tenue d'une ultime rencontre, celle-ci serait présentée le dimanche 8 mars à 14 h, à Lévis. Rappelons que l'accès est gratuit pour les 12 ans et moins durant toute la durée des séries.