Une fin de semaine de victoires pour les Élites Beauce-Appalaches

Trois équipes des Élites Beauce-Appalaches ont vécu une fin de semaine parfaite, connaissant que la victoire. Voici un résumé de leur performance.

Pee-Wee AAA-R

L’équipe était de passage dans la région de Rimouski où ils ont goûté à la victoire lors de leurs deux parties. La première rencontre s’est terminée 3 à 1 pour les Beaucerons : Olivier Dubois Lemieux (1 but), Jacob Boucher (1 but) et Charles-Antoine Dubé (1 but et 1 passe). Mathieu Gilbert était le gardien de but. Dimanche, ce fut à nouveau une réussite pour les Élites avec la marque finale de 5 à 1 : Charles Antoine Dubé, Charles-Albert Pouliot (2 buts), Louis-Thomas Vallée et William Lessard ont fait scintiller la lumière rouge. Benjamin Lehoux était le gardien.

Pee-Wee AAA

L’équipe affrontait les AS de Québec samedi. La troupe a eu le dessus par la marque de 3 à 1. Logan Poulin, Kaleb Poulin et Nathan Boucher ont touché la cible. Ophélie Gilbert était la gardienne.

Bantam AAA-R

L’équipe était également dans la région de Rimouski et ont également ajouté deux victoires à leur fiche. Les Beaucerons ont eu une première partie par blanchissage, 6 à 0 : Chad Morency a marqué un tour du chapeau alors que Antoine Lachance (gardien affilié du Pee Wee AAA) a signé un jeu blanc, Justin Breton, Raphael Bouchard et Zachary Vachon ont également touché la cible. Dimanche, elle s’est soldée par la marque de 3 à 2. Shad Jacques était le gardien de but et les marqueurs sont : Zachary Vachon, Raphael Bouchard et Mavrick Lachance.