Trois troupes de Dan-Zaa participeront au championnat national

Trois troupes de l’école de danse Dan-Zaa étaient en compétition à Waterville en Estrie cette fin de semaine.

No Limitz Junior est devenu le 4e meilleur groupe dans la catégorie « Grand groupe et plus ». L’équipe a également reçu la mention Platnum et un prix spécial remis par les juges pour leur numéro rafraîchissant, leur synchronisme et la chimie que les danseuses ont montré sur scène. De plus, grâce à cette compétition, elles pourront participer au championnat national.

La troupe No Limitz Senior quant à elle a été nommée meilleur groupe du niveau intermédiaire de toute la fin de semaine et 2e meilleur groupe de la catégorie « Grand groupe et plus » de toute la fin de semaine. De plus, elle a été invitée au showcase du championnat national et pourra y participer également. Les danseuses ont obtenu la mention High Platnum.

No Rules est revenu avec le titre de meilleur groupe dans la catégorie « Grand groupe et plus » et a obtenu la deuxième meilleure note de toute la fin de semaine. La troupe ajoute une mention Platnum plus et son billet pour participer au championnat national.